© Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

Trumps plötzliche Zoll-Wende entfacht eine explosive Rallye an den Krypto- und Aktienmärkten - doch neue Spannungen mit China kommen hinzu!Die Krypto-Märkte erleben am Donnerstag einen fulminanten Aufschwung, nachdem US-Präsident Donald Trump eine weitreichende Kehrtwende bei den globalen Zöllen verkündete. XRP, Dogecoin und Bitcoin führen die Rallye an. XRP durchbrach die psychologisch wichtige Marke von 2 US-Dollar, während Dogecoin zweistellig zulegte. Bitcoin sprang auf über 82.000 US-Dollar und zieht die gesamte Branche mit. Auslöser war eine Ankündigung aus Washington. US-Präsident Donald Trump hat die geplanten hohen Zölle auf alle Länder mit Ausnahme Chinas vorerst ausgesetzt. …