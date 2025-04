DJ MÄRKTE ASIEN/Hausse durch US-Zollaufschub - Tokio über 9% fester

DOW JONES--Mit einem Kursfeuerwerk haben die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag auf die 90-tägige Aussetzung der US-Zölle durch US-Präsident Donald Trump reagiert. Gemeint waren die reziproken Zölle für alle Handelspartner, die auf 10 Prozent abgesenkt wurden. Nur China blieb außen vor, hier erhöhte Trump die Zölle auf nun 125 Prozent. Bereits an den US-Börsen waren darauf die Kurse massiv nach oben geschossen mit Indexgewinnen bis über 12 Prozent bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes.

Mit dem Zollaufschub ist die Hoffnung zurückgekehrt, dass in Verhandlungen mit den USA für alle Seiten günstigere Ergebnisse für die zukünftigen Handelsbeziehungen erreicht werden können und eine globale Rezession vermieden wird, wie sie zuvor vielfach befürchtet wurde. An den Rentenmärkten ging es in Reaktion auf die neue Entwicklung mit den Renditen nach oben. Zuvor waren sie teils sehr stark gefallen, weil die Märkte auf eine geldpolitische Lockerung spekuliert hatten wegen der Gefahr eines Konjunkturabschwungs als Folge der Zölle.

Tokio bei Hausse vorn

Am stärksten fiel die Erholungsbewegung in Tokio aus. Der Nikkei-225-Index schnellte um 9,1 Prozent auf 34.609 Punkte nach oben und verbuchte den größten Tagesgewinn seit August 2024. Dieser Schritt "löst einen Kurssprung bei Aktien aus und hebt die Stimmung auf breiter Front, trotz noch bestehender Unsicherheit", erläuterte Analyst Michael Brown von Pepperstone. Befeuert wurde die Kursexplosion in Tokio auch von der deutlichen Erholung des Dollar. Der somit gesunkene Yen steigert die Wettbewerbsfähigkeit der japanischen Exportwirtschaft. Zu den besten Werten im Nikkei gehörten Kioxia mit einem Plus von 22,50 Prozent, Fujikura mit einem Plus von 17,45 Prozent und Rakuten Bank mit einem Plus von 16 Prozent. Die Rendite 10-jähriger japanischer Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 1,370 Prozent.

Der südkoreanische Leitindex Kospi haussierte um 6,6 Prozent und verbuchte den höchsten Tagessprung seit März 2020. Die lokale Börse setzte den Handel kurzzeitig aus, um übermäßige Marktbewegungen einzudämmen. Das Schwergewicht im Index, Samsung Electronics, kletterte um 6,4 Prozent und SK Hynix sprangen um 11 Prozent nach oben.

Der S&P/ASX-200 in Sydney machte nach dem auch dort vorausgegangenen Kursdebakel 4,5 Prozent gut - auch hier war es der höchste Tagesgewinn seit März 2020 - nur drei Tage nach dem größten Absturz seit mehr als fünf Jahren. Alle Sektoren schlossen im Plus. Technologie- und Rohstoffspapiere führten die Gewinnerliste an. Lithium-Aktien ragten heraus, Liontown und Mineral Resources sprangen um 15 bzw. 18 Prozent.

An den chinesischen Börsen legten die Indizes ebenfalls zu - allerdings deutlich weniger, weil Trump China von dem Zollaufschub explizit ausgenommen und die Zölle sogar noch angehoben hatte. Der HSI in Hongkong verbesserte sich im späten Handel um 2,5 Prozent, der Shanghai-Composite gewann 1,2 Prozent. Stabilisierend könnte an den chinesischen Börsen gewirkt haben, dass laut der staatlichen Zeitung Securities Daily nun der richtige Zeitpunkt für eine Senkung der Zinsen und des Mindestreservesatzes der Banken gekommen sein könnte. In einem Artikel auf der Titelseite hieß es, es gebe noch Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes sowie für eine Senkung der Kreditkosten für die von der Zentralbank über ihre geldpolitischen Instrumente bereitgestellten Mittel. Eine solche Lockerung könnte plötzliche externe Schocks abmildern, hieß es weiter.

Die Ölpreise kamen im asiatisch dominierten Handel zwar zurück, sie waren am Vorabend aber auch mit der Zollneuigkeit stark gestiegen um bis zu knapp 8 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.709,60 +4,5% -9,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 34.609,00 +9,1% -17,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.445,06 +6,6% +1,9% 09:00 Schanghai-Comp. 3.223,64 +1,2% -6,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.762,56 +2,5% +0,2% 10:00 Taiex (Taipeh) 19.000,03 +9,2% -19,9% 06:30 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:45 % YTD EUR/USD 1,1010 0,5 1,0953 1,1047 +5,8% EUR/JPY 161,27 -0,1 161,42 160,64 -0,9% EUR/GBP 0,8558 0,2 0,8541 0,8620 +3,3% GBP/USD 1,2865 0,3 1,2821 1,2815 +2,4% USD/JPY 146,49 -0,6 147,40 145,42 -6,4% USD/KRW 1.459,08 0,8 1.446,80 1.476,90 -1,9% USD/CNY 7,2355 0,3 7,2123 7,2495 +0,0% USD/CNH 7,3603 0,2 7,3464 7,3777 +0,2% USD/HKD 7,7634 0,0 7,7612 7,7599 -0,1% AUD/USD 0,6149 -0,1 0,6154 0,6013 -0,6% NZD/USD 0,5666 0,3 0,5647 0,5554 +1,0% BTC/USD 81.577,50 -2,1 83.323,10 77.886,85 -10,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,18 62,78 -2,5% -1,60 +1,6% Brent/ICE 64,22 65,72 -2,3% -1,50 -13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.111,21 3.082,96 +0,9% +28,25 +17,5% Silber 28,10 28,38 -1,0% -0,28 -2,2% Platin 851,23 859,38 -0,9% -8,15 -3,6% Kupfer 4,3555 4,1925 +3,9% +0,16 +7,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

