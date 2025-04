Erfurt (ots) -KiKA sorgt zu Ostern für zahlreiche Überraschungen: Mit dabei sind die neue Doku-Reihe "Anna im Land der tausend Seen" (BR), der Kino-Hit "Checker Tobi und die Reise zu den Fliegenden Flüssen" (BR) und die Premiere des Märchens "Die drei goldenen Dukaten" (ZDF). Alle Highlights sowie viele Extras gibt es im KiKA-Player, auf kika.de und in der KiKANiNCHEN-Welt (https://www.kikaninchen.de/index.html).Täglich um 9:00 Uhr feiert vom 14. bis 18. April 2025 die neue Reihe "Anna im Land der tausend Seen" (BR) Premiere bei KiKA. Tierreporterin Anna entdeckt die Natur und Artenvielfalt der Mecklenburgischen Seenplatte. Mit erfahrenen Rangerinnen und Rangern trifft sie auf Kraniche, Waschbären, Braunbären und Wölfe und lernt ihre Lebensräume kennen. Die Doku-Reihe wurde im Auftrag des BR von der Text und Bild Medienproduktion GmbH & Co. KG umgesetzt. Redaktionell verantwortlich zeichnet Dr. Stefanie Baumann. Untertitel sind verfügbar.Erstmalig zeigt KiKA den Kino-Erfolg "Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen" (BR) an Karfreitag, 18. April 2025, um 19:30 Uhr. Tobi erhält eines Tages eine verschlossene Schatzkiste, doch nur ein Mensch hat den Schlüssel: Marina - Weltumseglerin und beste Freundin aus Kindertagen. Doch wo ist sie? Mit der Suche beginnt Tobis bislang größtes Abenteuer, das ihn nach Vietnam, in die Mongolei und nach Brasilien führt. Der Film wurde von der megaherz film und fernsehen in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk produziert. Die Redaktion liegt bei Birgitta Kaßeckert.Am Ostersonntag, 20. April 2025, wartet um 12:00 Uhr eine besondere Märchen-Premiere auf das Publikum. "Die drei goldenen Dukaten" (ZDF) erzählt die Geschichte der edlen Maid Juliá, die von ihrer habgierigen Tante Zofia verflucht wurde. Drei goldene Dukaten geben ihr alle 100 Jahre geringe Hoffnung, den Fluch zu brechen. Trifft sie auf einen Menschen, der nicht gierig ist, kann Júlia in ihr Leben zurückkehren. Knapp 300 Jahre später trifft sie einen armen Hirten und gibt ihm ihr letztes Goldstück. Produziert wurde das Märchen vom slowakischen Fernsehen (RTVS) und dem tschechischen Fernsehen CESKA TELEVIZE in Koproduktion mit DAYHEY s.r.o.. Redakteurin beim ZDF ist Elke Sieger. Der Märchen-Film ist mit Untertiteln, Audiodeskription und online in Gebärdensprache mit kostümierten Gebärdensprecher*innen verfügbar. Bereits ab 18. April 2025 kann "Die drei goldenen Dukaten" auf kika.de und im KiKA-Player gestreamt werden.Passend zur Osterzeit haben sich Elefant und André anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von "Die Sendung mit dem Elefanten" (WDR) etwas ganz Besonderes für Vorschulkinder ausgedacht. Auf kikaninchen.de gibt es vom 31. März bis 21. April 2025 ein Suchspiel, bei dem handsignierte Bilder und fünf Überraschungspakete zur Sendung verlost werden.Weitere Highlights gibt es vom 14. bis 26. April 2025 im Osterferien-Programm bei KiKA, auf kika.de, im KiKA-Player, auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App. Einen detaillierten Angebotsüberblick finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6010264