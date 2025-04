© Foto: David Chang/EPA/dpa

Der Chip-Gigant TSMC überrascht mit einem Rekordquartal, getrieben von KI-Boom und US-Zöllen.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der weltweit führende Auftragsfertiger von Halbleitern, hat im ersten Quartal 2025 einen sprunghaften Anstieg des Umsatzes verzeichnet und damit die Markterwartungen deutlich übertroffen. Der Konzern meldete am Donnerstag Erlöse in Höhe von 839,25 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 25,6 Milliarden US-Dollar), was einem Wachstum von 41,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Es ist das schnellste Umsatzwachstum seit 2022. Allein im März stieg der Umsatz von TSMC im Jahresvergleich um 46,5 Prozent auf rund 285,96 Milliarden Taiwan-Dollar. Analysten …