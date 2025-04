NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Auftragsdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe ein Rekordquartal in Sachen Aufträge hinter sich, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit insgesamt 2,2 Gigawatt Leistung liege das Ordervolumen um die Hälfte über der Konsensschätzung./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 02:27 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 02:27 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0D6554