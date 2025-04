NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen nach vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Diese seien von einmaligen Effekten gekennzeichnet, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Es handele sich unter anderem um Rückstellungen im Zusammenhang mit CO2-Emissionen und Importzöllen. Unter dem Strich liege das operative Ergebnis (Ebit) des Autobauers nahe der Konsensschätzung./bek/nas

