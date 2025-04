Original-Research: CEOTRONICS AG - von BankM AG



Einstufung von BankM AG zu CEOTRONICS AG



Unternehmen: CEOTRONICS AG

ISIN: DE0005407407



Anlass der Studie: Anhebung der Prognose, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen

seit: 10.04.2025

Kursziel: EUR 10,96

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Umsatzausblick für 2024/25 angehoben, organisches Wachstum >85%

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat ihren Umsatzausblick für das laufende Geschäftsjahr um weitere 10% auf rd. EUR 55 Mio. angehoben. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit ein - rein organisches - Wachstum von beeindruckenden 85,6%. Beim Nachsteuerergebnis wird ein Zuwachs um mindestens 220% erwartet. Die aktuelle Geopolitik und die Aufweichung der Schuldenbremse in Deutschland (mit Blick auf die Verteidigungsfähigkeit), bilden für CEOTRONICS ein Umfeld, in dem weiteres dynamisches Wachstum möglich ist. Kapitalmarktthemen wie die US-Zölle im Speziellen und protektionistische Tendenzen im Allgemeinen stellen für CEOTRONICS kaum eine Gefahr dar: Die Umsätze in den USA lagen im Vorjahr nur bei rd. EUR 0,3 Mio., die übrigen NATO-Staaten, in denen CEOTRONICS aktiv ist, befinden sich in der EU-Freihandelszone. CEOTRONICS hat als Qualitätsführer eine hohen Wertschöpfungsanteil in Deutschland (23/24: 85,0%) bzw. der EU (93,3%), entsprechend wenig muss außerhalb der EU, hauptsächlich in Asien, bezogen werden. Mit einem dynamischen KGV weit unter 1 erscheint uns die CEOTRONICS weiterhin günstig.



Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 10,96.



