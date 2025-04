EQS-Media / 10.04.2025 / 11:00 CET/CEST

CTS EVENTIM gibt neue Leitung von TicketOne bekannt Andrea Grancini, bislang General Manager, wird neuer CEO. Er folgt damit auf Stefano Lionetti, der weiterhin dem Board angehören und seine Position als General Manager beibehalten wird. Der Wechsel sichert Kontinuität, stärkt TicketOnes Position im Markt und markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen. Mailand/Hamburg, 10.04.2025 - CTS EVENTIM, Europas Nummer Eins im Ticketing und Live-Entertainment und weltweit die Nummer Zwei, gibt einen Führungswechsel bei seiner italienischen Tochtergesellschaft TicketOne bekannt. Andrea Grancini, bislang General Manager, übernimmt die Position des CEO und berichtet künftig direkt an Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM. Stefano Lionetti, der TicketOne seit 2007 erfolgreich geführt hat, gibt im Rahmen des Führungswechsels die Position des CEO ab. Um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, bleibt er weiterhin eng eingebunden - als Mitglied des Boards und als General Manager mit Fokus auf zentrale Bereiche wie Administration und Finanzen. Andrea Grancini bringt umfassende Branchenkenntnisse und langjährige Erfahrung ein. Er ist seit der Gründung für TicketOne tätig, seit 2018 als General Manager und Mitglied des Boards. Mit mehr als 25 Jahren im Ticketing-Geschäft, fundiertem Business-Know-how und einem starken Netzwerk innerhalb der Branche steht er für maximale Kontinuität gegenüber Veranstaltern, Kunden und Partnern - und für weiteres Wachstum. Während seiner 18-jährigen Amtszeit hatte Stefano Lionetti entscheidenden Anteil an der Entwicklung von TicketOne zur führenden Ticketing-Plattform Italiens. Unter seiner Leitung konnte das Unternehmen seine Marktpräsenz ausbauen, seine Technologien weiterentwickeln und bedeutende Partnerschaften aufbauen. Er war außerdem maßgeblich an der Übernahme durch CTS EVENTIM im Jahr 2008 beteiligt und trug so zur langfristigen Positionierung des Unternehmens bei. TicketOne ist Marktführer im italienischen Ticketing. Veranstalter, Venues und Fans nutzen die Plattform bei mehr als 30.000 Events pro Jahr. Die Website ticketone.it ist Italiens erfolgreichster Ticketshop - mit mehr als 80 Millionen Besuchen jährlich. TicketOne ist Teil der CTS EVENTIM Gruppe. Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM: "Ich möchte Stefano meinen großen Dank für seine herausragende Führungsarbeit und die vielen gemeinsamen Erfolge aussprechen. Es freut mich sehr, dass er dem Unternehmen weiterhin als Mitglied des Boards erhalten bleibt. Andrea gratuliere ich zu seiner wohlverdienten Ernennung zum CEO und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Position." Andrea Grancini, CEO von TicketOne: "Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir CEO Klaus-Peter Schulenberg und die Gesellschafter entgegenbringen, und freue mich sehr über die Chance, mit TicketOne das nächste Kapitel aufzuschlagen. Gleichzeitig möchte ich mich bei Stefano herzlich für die langjährige Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Die Zukunft sieht vielversprechend aus, und ich freue mich darauf, mit unseren großartigen Teams weiter voranzuschreiten und innovative Lösungen für unsere Veranstalter, Kunden und Partner zu entwickeln." Stefano Lionetti, ehemaliger CEO von TicketOne: "Es war eine große Ehre, TicketOne in den vergangenen 18 Jahren zu leiten. Ich bin stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Andreas Engagement und Fachwissen machen ihn zur idealen Führungspersönlichkeit für die Zukunft. Ich bin überzeugt, dass TicketOne unter seiner Leitung weiterhin erfolgreich sein wird, und freue mich darauf, ihn während des Übergangs zu unterstützen." ÜBER CTS EVENTIM CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - mobil, online und stationär. Laut dem "Global Promoter Ranking 2024" von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2024 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro. CORPORATE COMMUNICATIONS Christian Colmorgen

