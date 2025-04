Liechtenstein (ots) -Das Kunstmuseum Liechtenstein bringt von 11. April bis 31. August 2025 die Lebendigkeit und Poesie der Strasse in seine Ausstellungsräume. Die Ausstellung Auf der Strasse beleuchtet, wie Künstler:innen seit den 1960er-Jahren den öffentlichen Raum als Ort der Auseinandersetzung, Aneignung und Neuinterpretation nutzen. Besuchende sind eingeladen, durch die Ausstellungsräume zu flanieren, zwischendurch Platz zu nehmen und die Vielfalt der künstlerischen Positionen zu erleben.Der White Cube: Zwischen Geschichte und GegenentwurfDie Geschichte der Moderne ist eng mit dem "neutralen" Raum für Kunst - dem "White Cube" - verbunden. Doch gerade seit den 1960er-Jahren brechen Künstler:innen bewusst mit diesem Konzept. Sie verlassen den geschützten institutionellen Rahmen und suchen die Strasse - sei es als Ort für radikale und poetische Aktionen oder auch als Inspirationsquelle für ihre Werke. Diese Haltung hat nicht nur die Grenzen von Kunst, sondern auch das Verhältnis von privatem und öffentlichem Raum neu definiert. Die Ausstellung verfolgt diese vielschichtigen Beziehungen - zwischen Kunst, öffentlichem Raum, musealer Praxis und dem Leben selbst.Strassen als lebendige Orte des MiteinandersStrassen sind mehr als blosse Transitorte. Sie sind Schauplätze des öffentlichen Lebens, an denen Menschen flanieren, spielen, Kontakte knüpfen, arbeiten, Waren anbieten oder protestieren. Dennoch nehmen wir sie oft nur beiläufig wahr. Auf der Strasse lädt dazu ein, diese Räume neu zu entdecken - als Orte der Begegnung, des Austauschs und der Gemeinschaft, aber auch als Schauplätze des Protests, an denen Gefühle öffentlich gemacht werden und soziale Verhältnisse, wie das Leben auf der Strasse, sichtbar werden.Vier Themenräume - von archaischen Momenten bis zu gesellschaftlichen AnliegenDie Ausstellung entfaltet in den vier Oberlichtsälen des Kunstmuseums ein breites Spektrum künstlerischer Perspektiven. Die Ausstellungsarchitektur hebt in jedem Raum speziell gestaltete Plätze hervor. Diese sind den Pionier:innen der 1960er-Jahre gewidmet.Raum I - Auflesen: Sammeln, Auflesen und Spuren hinterlassen als poetische Reflexion existenzieller Handlungen im öffentlichen Raum.Raum II - Gehen: Die Strasse wird zur Bühne, das Gehen zur künstlerischen Strategie und zur Metapher menschlicher Existenz.Raum III - Maintenance (Wartung, Unterhalt): Fürsorge und Instandhaltung als unsichtbare, aber essenzielle Handlungen im öffentlichen Raum.Raum IV - Protest und Leben auf der Strasse: Die Strasse als Ort des Widerstands, der Gefühle, der Migration, des Überlebens und der gesellschaftlichen Transformation.Künstler:innen der AusstellungMajd Abdel Hamid, Francis Al\u00ffs, Ovidiu Anton, Joseph Beuys, Stanley Brouwn, André Cadere, Lottie Child, Damiano Curschellas und Wim De Pauw, Guy Debord, Sari Dienes, Tomislav Gotovac, Liesbet Hermans, Anna Jermolaewa, Corita Kent, Jirí Kovanda, Mierle Laderman Ukeles, Klara Lidén, Malgorzata Mirga-Tas, Martina Morger, Rivane Neuenschwander, Adrian Piper, Pope.L, Lotty Rosenfeld, Salon Liz (Anna Hilti / Stefanie Thöny / Anita Zumbühl), Agnés Varda, Steina und Woody Vasulka.Die Ausstellung wird von einem Reader begleitet, der für jede:n Künstler:in ein DIN-A2-Plakat enthält. Die Innenseite zeigt ein ganzseitiges Bildmotiv. Preis: CHF 29.-Eine Produktion des Kunstmuseum Liechtenstein, kuratiert von Christiane Meyer-Stoll.AUSSTELLUNGAuf der Strasse11. April - 31. August 202Kunstmuseum Liechtenstein, Oberlichtsäle und SeitenlichtsaalVERNISSAGE: Donnerstag, 10. April 2025, 18 UhrRAHMENPROGRAMMZur Ausstellung finden zahlreiche Projekte und Performances im öffentlichen Raum statt. Bitte informieren Sie sich auf unserer Website (https://kunstmuseum.li/?page=18&lan=de) über die aktuellen Termine und Veranstaltungen.PRESSEMAPPE ZUM DOWNLOAD (https://kunstmuseum.li/?page=32&pcid=2&lan=de)Pressekontakt:Franziska Hilbe+423 235 03 17 · franziska.hilbe@kunstmuseum.liBarbara Wagner (Leitung)+41 78 236 34 84 · barbara.wagner@kunstmuseum.liOriginal-Content von: Kunstmuseum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122910/6010314