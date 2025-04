FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton von 40 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor allem wegen der Marken Scania und International Motors habe der Nutzfahrzeughersteller mit seinen Eckzahlen zum ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde zwar bestätigt, doch Kempf hält sie für "zu ambitioniert" und erwartet ein Sinken der Konzernmarge um einen Prozentpunkt./ck/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000TRAT0N7