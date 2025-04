Die Beteiligungspapiere des kanadischen Explorationsunternehmens verzeichneten einen beachtlichen Kursanstieg, gestützt durch positive Entwicklungen im Wicheeda-Vorhaben.

Die Defense Metals Aktie verzeichnete am heutigen Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg von 2,75% und notiert aktuell bei 0,09 Euro. Diese positive Entwicklung kommt nach einer Woche mit solider Performance von +7,16%, die den Rohstoffwert vom Abwärtstrend der letzten Monate etwas erholen ließ. Besonders auffällig ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Tief vom September 2024, den die Aktie mit einem Plus von 74,03% mittlerweile aufgebaut hat. Trotz der jüngsten Erholung bleibt der Titel jedoch weiterhin 44,57% unter seinem 52-Wochen-Hoch, das erst vor wenigen Tagen am 12. April 2024 bei 0,16 Euro markiert wurde.

Fortschritte im Wicheeda-Projekt treiben Kursgewinne

Der aktuelle Aufschwung der Defense Metals Aktie steht im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen im Wicheeda-Projekt, dem Hauptvermögenswert des kanadischen Explorationsunternehmens. Das zu 100% im Unternehmensbesitz befindliche Projekt in British Columbia umfasst 4.244 Hektar und zeigt weiterhin vielversprechende Konzentrationen an leichten Seltenerdmetallen wie Cer, Lanthan und Neodym. Diese kritischen Mineralien sind entscheidende Komponenten für Permanentmagnete, die in Elektronik, Militärtechnik und besonders in der wachsenden Elektrofahrzeugindustrie zum Einsatz kommen. Mit einer Marktkapitalisierung von bescheidenen 26,77 Millionen Euro bleibt Defense Metals ein vergleichsweise kleiner, aber strategisch interessanter Akteur im Bereich der Seltenerdmetallindustrie.

