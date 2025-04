Das Angebot gilt nicht für Aktieninhaber in Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Neuseeland, der Schweiz, Südafrika oder den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA") oder einem anderen Rechtsgebiet, wo das Angebot, die Verbreitung dieser Pressemitteilung bzw. die Annahme einer Aktienofferte gegen anwendbare Gesetze oder Bestimmungen verstoßen oder weitere Angebotsdokumente, Einreichungen oder sonstige Maßnahmen zusätzlich zu den nach schwedischem Gesetz erforderlichen oder andere in Verbindung mit dem Angebot verknüpften Maßnahmen notwendig machen würde. Aktienangebote von bzw. im Namen von Aktionären in diesen Ländern und Gebieten werden nicht angenommen und diese Pressemitteilung darf dort bzw. dorthin weder direkt noch indirekt verbreitet werden. Aktionäre sollten die Angebotseinschränkungen einsehen, die im Abschnitt "Wichtige Informationen" am Ende dieser Pressemitteilung und in den Angebotsunterlagen enthalten sind.

Ateliere Creative Technologies hat über seine Tochtergesellschaft Ateliere Creative Technologies CM, AB, mit bestimmten Hauptaktionären von Codemill AB (publ) ("Codemill") Kontakt aufgenommen, um die Bedingungen einer potenziellen Verlängerung der Frist für die Erfüllung des Angebots in Verbindung mit der geplanten Übernahme von Codemill durch das Unternehmen auszuhandeln. Diese Verzögerung ist eine unmittelbare Reaktion auf die wirtschaftliche Volatilität und Handelsinstabilität, von der die globalen Märkte derzeit betroffen sind und die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen.

Das Unternehmen nannte erhebliche Herausforderungen, verursacht durch laufende Handelsstreitigkeiten, darunter höhere Zölle, regulatorische Störungen und Währungsschwankungen, die grenzüberschreitende Transaktionen und Integrationen in den letzten Wochen erschwert haben. In jüngsten Analysen wird hervorgehoben, dass kleine und mittelständische Unternehmen am stärksten von diesen makroökonomischen Herausforderungen betroffen sind, die viele dazu veranlassen, internationale Transaktionen zu verzögern oder neu zu überdenken.

"Das derzeitige Handelsklima hat unvorhergesehene Komplexitäten in das Übernahmeverfahren eingebracht", sagte das Unternehmen in einer Erklärung. "Die zusätzliche Zeitspanne wird dafür sorgen, dass alle Parteien die Transaktion besonnen und im Einklang mit den strategischen Zielen durchführen können, wobei jedoch die sich wandelnde globale Landschaft berücksichtigt wird."

Falls notwendig, wird das Unternehmen bezüglich der Verlängerung der Übernahmefrist mit den zuständigen schwedischen Behörden in Verbindung treten.

Über Ateliere

Ateliere Creative Technologies ist ein führendes Unternehmen für cloud-native Medientechnologie, das Medienunternehmen und Content-Ersteller befähigt, Konsumenten auf globaler Ebene anzusprechen. Ateliere gehört zum AWS Partner Network und zum AWS Independent Software Vendor (ISV) Accelerate-Programm. Die von Ateliere angebotene SaaS-Lösungssuite nutzt GenAI und beinhaltet modernste Arbeitsabläufe und Formate, die die Vision eines Studios in der Cloud verwirklichen. Ateliere Connect spezialisiert sich auf KI-gestützte Videointelligenzlösungen, effiziente Medien-Workflow-Orchestrierung und skalierbare Selfservice-Contentverbreitung. Ateliere Live ist eine cloud-native Softwareplattform für Live-Produktion und Bearbeitung, die Live-Produktion aus der Ferne ohne unternehmenseigene Hardware ermöglicht. Ateliere wird von einem Team von Fachleuten mit zusammen jahrzehntelanger Erfahrung in Unternehmen wie Amazon, Netflix und Microsoft erstellt.

