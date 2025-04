HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Das erste Quartal des Medikamentenhändlers habe den Erwartungen des Marktes entsprochen, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der neue Jahresausblick sei hinter den Erwartungen geblieben. Die geplante Kapitalerhöhung werde unterdessen zu einer massiven Verwässerung führen./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0042615283