Lüchow (ots) -Das Wendland bietet Natur und Kultur in Hülle und Fülle. Jetzt im Frühling lohnt ein Besuch der natürlich-kreativen Urlaubsregion in Niedersachsen gleich doppelt.Die Naturlandschaften wie das großflächige Waldgebiet Göhrde, die beeindruckende Nemitzer Heide sowie die Elbe mit ihren natürlichen Elbtalauen prägen das abwechslungsreiche Landschaftsbild im Osten Niedersachsens - und stehen unter besonderem Schutz.Die Elbtalauen gehören zum länderübergreifenden UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Zusätzlich erstreckt sich der Naturpark Wendland.Elbe mit einer Fläche von über 1.000 Quadratkilometern fast über die gesamte Urlaubsregion.Gerade im Frühling gibt es zahllose Möglichkeiten, die Natur hier mit allen Sinnen zu erleben - nicht nur bei einer Wanderung, einer Radtour oder auf dem Rücken eines Pferdes, sondern auch im Rahmen einer Workation, die Naturgenuss und Berufliches vielfältig miteinander verbindet.Im Wendland gehen zudem Naturschutz und Geschichte Hand in Hand: Das "Grüne Band" zieht sich 1.400 km quer durch Deutschland entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze und umschließt es dabei als ehemalige Grenzregion gleich von drei Seiten. Hier haben viele Tier- und Pflanzenarten eine Heimat gefunden. Neue Entdeckungen an einem geschichtsträchtigen Ort garantiert!Apropos Geschichte: Einblicke in das Leben in einem Rundlingsdorf, mittelalterliche Burgtürme, fast vergessene industrielle Blütezeiten, Grenzgeschichte(n) und noch viel mehr lassen sich in den Museen im Landkreis Lüchow-Dannenberg finden. Nicht weniger als dreizehn Museen sammeln, bewahren, erforschen, stellen aus und vermitteln gemeinsam die Geschichte und Gegenwart dieses Landkreises.Jetzt im April startet die diesjährige Museumssaison. Wie wäre es da zum Beispiel mit einem morgendlichen Vogelstimmenkonzert am Naturum? Einem Kräuterkochkurs im Höhbeck-Museum Vietze? Einer exklusiven Führung durch das Museum Hitzacker, dem Drehort des neuesten Wendland-Krimis um Ermittler Jakob Stiller? Oder dem Besuch eines Familienprogramms im Archäologischen Zentrum?Kurzum: Die Liste an Aktivitäten und Erlebnissen in der Urlaubsregion Wendland.Elbe ist im Frühling wirklich lang. Wer gezielt auf eine natürlich-kreative Entdeckungsreise gehen möchte, ist auf www.wendland-elbe.de immer richtig. Ausflugsempfehlungen, Touren-Tipps, Sehenswürdigkeiten und viele Neuigkeiten aus der Region bieten dort einen hervorragenden Einstieg in eine frühlingshafte Auszeit im Wendland.