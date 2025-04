© Foto: Richard Drew/AP/dpa

Trump wankt - Wall Street tanzt! Erst erschüttert der US-Präsident mit Zöllen und Gegenzöllen die Weltmärkte - dann zieht er die Reißleine. Auch auf den Anleihenmarkt herrschte Chaos. Als Donald Trumps umfassende "reziproke" Zölle kurz nach Mitternacht am Mittwoch in Kraft traten, entfachte er ein Wirrwarr am Anleihemarkt. Die langfristigen Renditen schnellten in die Höhe. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen verzeichnete den größten dreitägigen Anstieg seit 2001. Der Präsident sah sich einem Worst-Case-Szenario gegenüber: Wähler, die ihn wegen der Inflation zurück ins Weiße Haus gebracht hatten, sahen sich nun sowohl mit steigenden Preisen als auch mit höheren Kreditkosten …