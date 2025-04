Baden-Baden (ots) -Der neue Podcast von DASDING ab heute, 10. April 2025 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt sowie auf Youtube und Spotify als Video-PodcastSie sind beste Freunde, Geschäftspartner und Tiktok-Persönlichkeiten: Hannes Kessel und Jeremy Okoth aus Karlsruhe. Mit Anfang 20 haben sie ihr eigenes Social-Media-Business aufgebaut, sind auf Weltreise gegangen und erreichen mittlerweile eine große Community im Social Web. Jetzt starten sie ihren eigenen Video-Podcast bei DASDING, dem jungen Angebot des SWR: "Adoptivbrüder - mit Hannes & Jeremy". Darin sprechen sie über ihre erfolgreiche Karriere, Alltags-Fails und Jugendsünden - einfach alles, das junge Männer beschäftigt. Lustige Geschichten und erste Beziehungserfahrungen sind ebenso Thema wie alles Chaotische, Emotionale oder Absurde, das in ihrem Leben abgeht. Ab dem 10. April 2025 als Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt sowie auf Youtube und Spotify als Video-Podcast.Link zum Podcast: https://www.dasding.de/ext/podcast/adoptivbrueder.htmlInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/adoptivbrueder-podcastFotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, 0172 7500791, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: ARD Audiothek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6010425