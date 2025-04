Anzeige / Werbung

Geopolitik, Inflation, Börsenbeben - Anleger suchen nach echten Werten. Und in Mexiko schlägt jetzt ein Goldherz, das für Investoren zum Glücksfall werden könnte.

Die Weltwirtschaft wankt - aber tief im Gestein von Sonora, Mexiko, rückt ein Projekt ins Zentrum der Aufmerksamkeit, das nach Gold, Silber und ganz großen Chancen riecht. Der kanadische Explorer Tocvan Ventures (WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | Ticker-Symbol: TV3) mit Fokus auf das Projekt "Gran Pilar" hat die nächste Bohrphase eingeläutet. Und das mit einem Paukenschlag in der heutigen Unternehmensmeldung: Bereits in geringen Tiefen wurden hochgradige Goldvorkommen nachgewiesen - bis zu 19,4 g/t Gold auf 3,1 Metern. Jetzt geht's richtig los.

Der Bohrhammer schlägt wieder: Neue Phase in der Northern Zone gestartet

Am 7. April nahm das Unternehmen die RC-Bohrungen im nördlichen Erweiterungsgebiet von Gran Pilar wieder auf - mit dem klaren Ziel: eine Ressource zu definieren, die internationales Übernahmepotenzial bietet. Bereits vorangegangene Bohrungen hatten für Aufsehen gesorgt.

Unter anderem wurde:

• ein Abschnitt mit 3,1 m bei 19,4 g/t Gold (eingebettet in 106,6 m mit 0,6 g/t Gold) sowie

• 16,8 m mit 0,4 g/t Gold und 6 g/t Silber entdeckt.



Die neue Bohrphase umfasst 1.500 Meter, kann aber bei weiteren Erfolgen ausgeweitet werden. Die Northern Zone erstreckt sich über 675 Meter - mit viel Luft nach oben. Die Ergebnisse von drei bereits abgeschlossenen Kernbohrungen stehen zudem noch aus.



CEO Brodie Sutherland fasst zusammen

"Wir freuen uns, die Bohrungen in der Erweiterungszone wieder aufzunehmen, denn dort haben die jüngsten Ergebnisse eine hochgradige Goldmineralisierung an der Oberfläche angezeigt", so CEO Brodie Sutherland. "Um diesem Erfolg nachzugehen, sollte die Erprobung des nördlichen Randbereichs der bekannten Mineralisierung anhand von Bohrungen weiteren Aufschluss über das Ressourcenpotenzial geben. Im Norden und Osten gibt es nach wie vor ein großes unerprobtes Gebiet, in dem wir die Erweiterung weiter vorantreiben wollen. Darüber hinaus ist die fünf Kilometer entfernte nördliche Alterationszone für die Exploration offen, wo dank einem separaten mineralisierten System Potenzial für weitere Entdeckungen besteht."

Das ist kein Schürfen im Nebel. Die Liste der bisherigen Bohrtreffer ist beeindruckend - ein kleiner Auszug:



• 94,6 m mit 1,6 g/t Gold, darunter 9,2 m mit 10,8 g/t Gold & 38 g/t Silber

• 116,9 m mit 1,2 g/t Gold, inkl. 10,2 m mit 12 g/t Gold & 23 g/t Silber

• 24,4 m mit 2,5 g/t Gold und 73 g/t Silber, inkl. 1,5 m mit 33,4 g/t Gold & 1.090 g/t Silber



Zusätzlich wurden Goldausbeuten von bis zu 99 % in metallurgischen Tests nachgewiesen - ein seltener Wert in dieser Projektphase.

Pilotmine in Planung - Produktion ab 2025

Kein Wunder also, dass bereits konkrete Schritte in Richtung Produktion gesetzt werden: Eine Pilotanlage zur Verarbeitung von 50.000 Tonnen Erz ist in der strategischen Vorbereitung. Das Genehmigungsverfahren läuft, der Zeitplan steht: Produktionsbeginn könnte bereits Anfang 2025 erfolgen.

Wichtiger Faktor: Die Massenprobe aus dem Jahr 2023 zeigte, dass das Material für eine kosteneffiziente Haufenlaugung sowie Schwerkraft- und Rührlaugung geeignet ist. Das bedeutet: Hohe Ausbeuten bei niedrigen Kosten - ein Traum für Goldinvestoren.

Im Gespräch mit Lyndsay Malchuk von Stockhouse sprach CEO Brodie Sutherland über die Strategie des Unternehmens und die nächsten Schritte:

Fazit: Explorer auf der Überholspur - jetzt könnte es schnell gehen

Die Kombination aus hochgradigen Funden, riesigem Explorationsgebiet, starker Infrastruktur und konkreter Produktionsstrategie macht dieses Projekt von Tocvan Ventures (WKN: A2PE64 | ISIN: CA88900N1050 | Ticker-Symbol: TV3) zu einem potenziellen Gamechanger im Gold- und Silbersektor.

Das Unternehmen ist derzeit noch mit unter 50 Mio. CAD bewertet - doch mit jeder Bohrung und jeder News steigt möglichweise das Interesse institutioneller Investoren und potenzieller Übernehmer. Wer dabei sein möchte, sollte heute investieren.

