Formycon präsentierte sich auf der 4. German Select Conference von mwb research und stellte Fortschritte in seiner Biosimilar-Pipeline vor. FYB202 wurde in den USA eingeführt, und FYB201 soll 2026 in den Markt zurückkommen. FYB203 wartet auf die Klärung patentrechtlicher Fragen, während FYB206 - mittlerweile von einer Phase-III-Studie befreit - auf ein Lizenzabkommen im Jahr 2025 abzielt. Das Management bekräftigte die Prognose für 2025 (Umsatz: 55-65 Mio. EUR; negatives EBITDA) und betonte, dass die jüngsten Wertminderungen auf vorsichtigen Annahmen basieren. Trotz Preisdruck in den USA deuten die Dynamik in der EU, regulatorische Erfolge und die frühe Pipeline auf erhebliches Aufwärtspotenzial hin. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 50,00 EUR sowie ihre Kaufempfehlung wobei allein FYB206 das aktuelle Marktvolumen rechtfertigen könnte und die frühe Pipeline als eine Art "Call-Option" betrachtet wird. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist unter research-hub.de/videos verfügbar. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Formycon%20AG