NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für H&M mit Blick auf die Zollpolitik der USA auf "Underweight" belassen. Diese dürfte nach aktuellem Stand das operative Ergebnis des schwedischen Modehauses um mehr als 20 Prozent belasten, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Denn die Selbstkosten in den USA dürften mit den Handelshemmnissen um etwa 27 Prozent steigen./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 10:09 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 10:09 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: SE0000106270