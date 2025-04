FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Michelin vor den am 24. April erwarteten Umsatzzahlen des ersten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Analyst Lars Vom-Cleff rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie zwar mit einem schwachen Start, insbesondere was die Mengen betreffe, geht aber für die kommenden Quartale von einer Verbesserung der Umsatzzahlen aus. Zudem erwartet er, dass sich das Preis-/Mix-Verhältnis positiv auswirken werde./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2025 / 08:05 / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR001400AJ45