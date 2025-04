BERLIN (dpa-AFX) - Stefan Raab hat beim Publikum unter 50 Jahren am Mittwochabend den Kürzeren gezogen. Der Entertainer erreichte mit seiner RTL -Spielshow "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" ab 20.15 Uhr in der Alterskohorte der 14- bis 49-Jährigen 8,9 Prozent (399.000 Zuschauerinnen und Zuschauer).

Damit fand Raab sich in dieser werberelevanten Zielgruppe gerade einmal auf dem vierten Rang wieder. An der Spitze lag der Staffelauftakt der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben ", den sich 15,4 Prozent (658.000 Menschen) anschauten. Den "Brennpunkt" im Ersten zur Einigung auf den Koalitionsvertrag holten sich 14,3 Prozent (632.000 Leute) ins Haus. Ebenfalls noch vor RTL platzierte sich in dieser Altersgruppe das Zweite mit Horst Lichters Trödel-Show "Bares für Rares", die 9,3 Prozent (417.000 Menschen) erzielte./bok/DP/nas