Solarwertpapier verzeichnet beträchtlichen Kursrückgang von über 57% im Jahresvergleich, während Experten weiterhin ein Aufwärtspotenzial von fast 74% prognostizieren

Die Canadian Solar Aktie hat gestern am Handelstag einen deutlichen Rückgang von 3,04 Prozent auf 7,248 Euro verzeichnet. Nach dem Erreichen des Jahrestiefs von 6,17 Euro am 8. April 2025 konnte sich der Kurs zwar kurzzeitig um 16,32 Prozent erholen, steht aber weiterhin unter erheblichem Druck. Besonders auffällig ist der massive Verlust von 57,42 Prozent im Jahresvergleich sowie der beachtliche Abstand von 166,66 Prozent zum 52-Wochen-Hoch.

Die negative Kursentwicklung bei Canadian Solar setzt sich damit im zweiten Quartal 2025 fort. Allein in den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie 7,74 Prozent, während sie seit Jahresbeginn bereits 38,91 Prozent eingebüßt hat. Die technischen Indikatoren zeigen mit einem RSI-Wert von 72,3 zudem eine überkaufte Marktlage, was auf weitere Kursschwankungen hindeuten könnte.

Analysten bleiben trotz Herausforderungen optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Canadian Solar ?

Trotz der schwachen Kursperformance halten Analysten an einem durchschnittlichen Kursziel von 14,22 USD fest, was ein Aufwärtspotential von nahezu 74 Prozent signalisiert. Von den zehn beobachtenden Analysten empfehlen 50 Prozent einen Kauf der Aktie, während 20 Prozent zum Halten und 30 Prozent zum Verkauf raten. Besonders bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen dem niedrigsten Kursziel von 8,00 USD und dem höchsten von 23,00 USD, was die Unsicherheit im Markt unterstreicht.

Fundamental betrachtet kämpft der Solarhersteller mit Herausforderungen bei der Profitabilität. Die Rentabilität wird von Experten als fragil eingestuft, und die hohe Verschuldung schränkt den Spielraum für Neuinvestitionen ein. Positiv zu bewerten ist hingegen die Bewertung mit einem KGV von aktuell 1,75 und einem KUV von 0,06, was auf eine deutliche Unterbewertung hinweist. Besorgniserregend bleibt jedoch, dass Analysten ihre Umsatz- und Gewinnprognosen in den letzten Monaten kontinuierlich nach unten korrigiert haben.

Anzeige

Canadian Solar-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Canadian Solar-Analyse vom 10. April liefert die Antwort:

Die neusten Canadian Solar-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Canadian Solar-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 10. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Canadian Solar: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...