Die meistgehandelten Produkte: Europäische Märkte im Aufwind: DAX und EuroStoxx 50 profitieren von Zollpause

Am heutigen Handelstag zeigen sich die europäischen Börsen mit deutlichen Aufwärtsbewegungen. Sowohl der DAX als auch der EuroStoxx 50 legen kräftig zu und erholen sich spürbar von den jüngsten Turbulenzen. Im Gegensatz dazu tendiert der US-amerikanische S&P 500 vorbörslich schwächer. Rückenwind erhalten die europäischen Märkte insbesondere durch die Entscheidung der US-Regierung, die geplanten reziproken Zölle vorerst auszusetzen - ein Schritt, der vor allem exportorientierte Branchen aufatmen lässt.

Makroökonomischer Überblick

Die US-Inflationsdaten stehen heute im Fokus der Anleger. Die Kerninflationsrate (Core CPI), wird für März mit einem Anstieg von 0,3 % gegenüber dem Vormonat erwartet, nach einem Anstieg von 0,2 % im Februar.

Meistgehandelte Aktien

Adidas und Puma zählen zu den größten Gewinnern des Tages. Die Aktie des Sportartikelherstellers profitiert erheblich von der Ankündigung, die reziproken Zölle vorerst auszusetzen. Dies nimmt Druck von exportorientierten Unternehmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG47DS 16,67 22327,250658 Punkte 13,35 Open End DAX® Bear UG47ES 13,71 22027,287592 Punkte 16,47 Open End DAX® Bull HD7WCB 23,61 18358,250558 Punkte 10,78 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG4R08 14,53 22148,831209 Punkte 14,91 Open End DowJones Bear HD2NKA 60,78 46748,762272 Punkte 3,98 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2025; 12:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Sixt SE Call HD90HA 0,42 80,00 EUR 7,09 17.09.2025 Banco Santander S.A. Call HD6LAE 0,33 6,00 EUR 8,75 18.06.2025 Meta Platforms Inc. Call UG4CMS 4,99 680,00 USD 4,57 18.03.2026 Novo-Nordisk AS Call UG1XSJ 0,14 900,00 DKK 5,5 17.06.2026 Rheinmetall AG Put UG3A6Q 1,82 700,00 EUR -4,12 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2025; 12:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Industria de Diseno Textil S.A. Long UG3RCX 0,74 39,544368 EUR 10 Open End DAX® Short HD3863 1,07 24343,211429 EUR -7 Open End LVMH SE Long HC3WX4 1,21 332,342751 EUR 3 Open End Nvidia Corp. Long HD6C0X 1,82 76,243305 USD 3 Open End DAX® Long UG4UUW 15,14 17703,792 Punkte 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2025; 12:45 Uhr;

