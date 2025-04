Die Situation auf dem Börsenparkett bleibt extrem angespannt - so sehr, dass das Handelsvolumen am Mittwoch regelrecht explodierte: Rund 30 Mrd. Aktien wechselten den Besitzer - ein Rekord und der höchste Tagesumsatz in der Geschichte der Wall Street. Eine neue Infografik von Coincierge.de zeigt: Die aktuelle Marktlage eröffnet zahlreiche Chancen, auch und gerade für Krypto-Anleger. Zahlreiche Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...