Mark Solomon, Gastautor von der Haberdasher's Elstree School London:Die Auswirkungen der Zölle auf die Goldreserven Teil (2/2)Im ersten Teil ging es gestern um die Auswirkungen der Zölle auf das Verhältnis von Euro und Dollar. Den Artikel finden SieEinleitungDa Zölle die globale Wirtschaft neu gestalten, erleben wir beispiellose Zeiten. Wir haben seit 1910 keinen derart hohen durchschnittlich gewichteten amerikanischen Zoll (trotz 90 Tage Aufschub für die meisten Länder) gesehen, das globale reale BIP wird bereits um mindestens 0,5 % zurückgehen. Im ersten Artikel haben wir erörtert, wie die Zölle vom 2. April das Kräfteverhältnis zwischen den beiden wichtigsten globalen Währungen, dem Euro und dem Dollar, beeinflussen werden. In diesem Artikel werden wir untersuchen, welche Investitionen Nationen angesichts dieser Zölle tätigen werden, und betrachten, wer die wahren Gewinner inmitten des wirtschaftlichen und politischen Aufruhrs sind.Der rasante Aufstieg von GoldIn Gold zu investieren war schon immer eine sichere und solide Option. Anfang April erreichte der Goldpreis ein neues Rekordhoch, wobei eine Feinunze über 3160 US-Dollar wert war. Bloomberg schätzt, dass die Goldreserven im Februar auf 21 % der Gesamtreserven der Zentralbanken angestiegen sind, gegenüber einem Anteil von 10 % im Juni 2015. Dies liegt darin begründet, dass Gold als Absicherung gegen Inflation dient, nicht von nationalen oder wirtschaftlichen Faktoren abhängig ist und kein Gegenparteirisiko besteht. Dieser Trend hält seit einigen Jahren an. Seit Russland von Dollar- und Euro-Reserven ausgeschlossen wurde, hat es stark in Gold investiert und 2024 insgesamt 75,6 Tonnen gekauft. Laut der chinesischen Zentralbank kaufte China im Jahr 2023 225 Tonnen Gold, wobei jedoch die Möglichkeit besteht, dass es mehr waren.Aufgrund der plötzlichen wirtschaftlichen Instabilität und der politischen Spannungen, die durch die Zölle hervorgerufen wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass weltweit die Inflation steigt. Wenn gleichzeitig das Wachstum sinkt, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Stagflation. In der Situation wird die Suche nach stabilen Assets die Nachfrage nach Gold weiter antreiben.Welche Länder werden in Zukunft mehr Gold kaufen?Insbesondere die Schwellenmärkte haben in letzter Zeit überraschende Mengen an Gold gekauft, um einen Puffer zwischen potenzieller globaler Instabilität und ihren führenden Binnenindustrien zu schaffen. Infolgedessen sind ihre Währungen deutlich stabiler geworden, und diese monetäre Stabilität hat mehr Investoren angezogen, in Schwellenländerwährungen zu investieren. Dies erklärt, warum die 20%ige Reduzierung des Dollar-Anteils in den letzten 20 Jahren nicht durch einen Anstieg der Anteile der anderen großen 4 Währungen (siehe Grafik unten) ausgeglichen wurde. Vielmehr wurde der Ausgleich durch einen Anstieg des Anteils anderer Währungen wie dem australischen Dollar oder dem chinesischen Renminbi getragen.Letztendlich bedeutet dies, dass die ursprünglich geplanten 40%igen Zölle (Aufschub 90 Tage), die Trump auf viele Schwellenmärkte verhängt hat, zu einem noch stärkeren Anstieg beim Goldkauf führen dürften. Diese Länder sind bestrebt sich weiter vor Handelsinstabilitäten zu schützen und den Rückgang des Investorenvertrauens abzufedern. Dies stützt wiederum die Nachfrage nach Gold.FazitDer Aufruhr infolge der Zölle hat die globalen Märkte in Turbulenzen gestürzt. Die Nationen sehen sich mit beispielloser Instabilität konfrontiert, und langjährige Annahmen über den globalen Handel und die Sicherheit von Investitionen sind erschüttert worden. Infolgedessen haben die Länder begonnen, verstärkt zu sicheren und stabilen Anlageformen zu wechseln, die nicht von politischen oder wirtschaftlichen Faktoren abhängig sind. Dies hat dazu geführt, dass Gold einer der größten Nutznießer dieser Zölle ist, da die Nachfrage in den letzten Monaten stark gestiegen ist und weiter zunehmen wird, insbesondere da Investitionen aus den Schwellenländern diesen Trend vorantreiben.In einem Markt, der von Unvorhersehbarkeit geprägt ist, wirft der Erfolg von Gold die Frage auf, welche weiteren unerwarteten Entwicklungen in der Zukunft eintreten werden. Obwohl die Zukunft weiterhin ungewiss ist, ist es spannend zu beobachten, welche neuen, vielversprechenden Investitionen am Horizont auftauchen. Dabei erfreuen sich Sachwerte zu Recht großer Beliebtheit, also auch Aktien.Mark Solomon, Gastautor aus der Haberdasher's Elstree School London