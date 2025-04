Mainz (ots) -Das Gefühl der Nostalgie kennt wohl jeder Mensch. Forschungsergebnisse aus Psychologie, Medizin und auch die Sozialwissenschaften zeigen: Nostalgie kann sogar gut für die Gesundheit sein. Die Wissenschaftsdokumentation "Nostalgie - Retrogefühl mit Heilwirkung?" von Julia Schmidt blickt am Donnerstag, 17. April 2025, um 20.15 Uhr, genauer auf dieses Thema. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Sendung "SCOBEL - Nostalgie: War früher alles besser?". Besonders in Krisenzeiten suchen Menschen Zuflucht im Vertrauten. Ist Nostalgie wirklich das Gegenteil von Fortschritt oder kann sie zur Verbesserung von Gegenwart und Zukunft beitragen? Darüber diskutiert Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen. Erstausstrahlungen. Beide Sendungen sind Erstausstrahlungen und ab Sendetag 5 Jahre lang in der 3satMediathek."Die gute alte Zeit" als Anker in schwierigen ZeitenEine schöne Erinnerung, verbunden mit einer gewissen Wehmut, dass der Moment vorbei ist - das ist Nostalgie. Nostalgie wirkt sich aktuellen Studien zufolge auch positiv auf die Psyche aus und stärkt sowohl soziale Verbundenheit als auch Zugehörigkeit. "Nostalgie stellt einen Bezug von der Vergangenheit in die Zukunft her und erlaubt mir, das Gefühl, von Behütetsein und Eingebettetsein wachzurufen", sagt Neurowissenschaftler Tobias Esch von der Universität Witten/Herdecke. "Und das ist in der Regel schmerzlindernd, angstlösend und beschützend." Dieser Effekt lässt sich auch im Alltag beobachten. So zeigt sich zum Beispiel in Krisenzeiten, dass Lieder, Filme und Serien, die den Menschen nostalgisch stimmen oder Nostalgie transportieren, häufiger im Netz aufgerufen werden. Die Erinnerung an "die gute alte Zeit" ist wie ein Anker in schwierigen Zeiten.Mehr als bloße SentimentalitätIm Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Sendung "SCOBEL - Nostalgie: War früher alles besser?". In nostalgischen Momenten erscheint alles Vergangene besser: Der Mensch blickt in eine verklärte Vergangenheit, um mit einer missliebigen Gegenwart klarzukommen. Die Sehnsucht nach der "guten alten Zeit" ist mehr als bloße Sentimentalität: Sie kann verbinden oder spalten, beruhigen oder radikalisieren. Gerade in unsicheren Zeiten bietet Nostalgie Halt - doch sie birgt auch die Gefahr, Entwicklungen zu verklären und Fortschritt zu hemmen. Die Wissenschaft hingegen bemüht sich um einen differenzierten Blick auf die Vielfalt und Ambivalenz dieses komplexen Phänomens. Über Nostalgie diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht telefonisch unter 06131 - 70-16478. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-ueber-nostalgie-und-erinnerung) mit Dokumentation (nach Login) im 3sat-Pressetreff3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6010663