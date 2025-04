Der Darmstädter Pharmakonzern erlebt einen beachtlichen Aufschwung mit über 5 Prozent Kurssteigerung, trotz vorsichtiger Einschätzungen von Analysten.

Die Merck KGaA setzt ihre beeindruckende Erholung an der Börse fort. Am gestrigen Handelstag konnte das Darmstädter Pharmaunternehmen einen deutlichen Kursanstieg von 5,18 Prozent verbuchen, nachdem bereits am Vortag erhebliche Gewinne erzielt wurden. Der Kurs kletterte auf 116,40 Euro und befindet sich damit im zweiten Tag in Folge auf einer starken Aufwärtsbewegung.

Bemerkenswert ist, dass diese positive Entwicklung eine Trendwende darstellt. Noch in der Vorwoche hatte das Papier mit einer Abwärtsbewegung von 4,44 Prozent zu den schwächeren Werten im DAX gezählt. Auch am Mittwoch vergangener Woche verzeichnete die Aktie einen Rückgang von 4,1 Prozent im XETRA-Handel. Umso bedeutsamer erscheint der aktuelle Aufwärtstrend.

Analysten bewerten Aussichten unterschiedlich

Während der Chart laut Experten am 9. April ein positives Long-Signal zeigte, bleibt das US-Analysehaus Bernstein Research vorsichtiger und stuft Merck weiterhin mit "Neutral" ein. Auslöser für diese Bewertung sind die von den USA angedrohten massiven Zölle auf importierte Waren, die auch den global agierenden Pharma- und Chemiekonzern betreffen könnten. Diese potenziellen Handelsbarrieren könnten die internationale Geschäftsentwicklung des Unternehmens beeinträchtigen.

Die jüngste Kurserholung kommt für viele Anleger zur rechten Zeit, denn die Merck-Aktie befindet sich in einem herausfordernden Marktumfeld. Mit Spannung werden nun die für den 24. April 2025 angekündigten Quartalszahlen für das erste Quartal 2025 erwartet, die mehr Klarheit über die aktuelle Geschäftsentwicklung bringen werden.

