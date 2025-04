Frankfurt am Main (ots) -Die Zeiten, in denen der Bau professioneller Websites anspruchsvoll, zeitintensiv und teuer waren, sind vorbei: Innovative No-Code- und Low-Code-Technologien revolutionieren den Markt. Als Gründer und Geschäftsführer der Onepage GmbH bieten Marcel Knopf und Nikita Makukhin Unternehmen und Agenturen mit ihrer marktführenden No-Code-Plattform Onepage die Möglichkeit, leistungsstarke Websites, Landingpages und Funnels zu erstellen - schnell, einfach und ohne Programmierkenntnisse. In diesem Artikel verraten sie, welche Vorteile die innovativen Technologien bieten, warum die Onepage GmbH noch einen Schritt weiter geht und was das für Agenturen und Unternehmen bedeutet.Die Art und Weise, wie Websites erstellt werden, befindet sich in einem fundamentalen Wandel. Denn sogenannte No-Code- und Low-Code-Technologien, die es Unternehmen ermöglichen, ganz ohne Programmierkenntnisse leistungsstarke Websites und konversionsoptimierte Funnels zu erstellen, gewinnen zunehmend an Bedeutung. Während lange Zeit umfassende technische Fähigkeiten sowie fundiertes Wissen im Bereich der Webentwicklung nötig waren, um eine ansprechende Website zu erstellen, kann heute sogar ein Laie innerhalb weniger Stunden hochwertige Ergebnisse erzielen. "Die Entwicklung einer professionellen und konversionsstarken Website war für Unternehmen nicht nur zeitintensiv, sondern auch mit hohen Kosten verbunden, da häufig auch die Unterstützung externer Experten nötig war", verrät Marcel Knopf, Gründer und Geschäftsführer der Onepage GmbH."Innovative No-Code- und Low-Code-Lösungen sorgen für vollkommen veränderte Bedingungen und stellen damit die Zukunft der Webentwicklung dar", fügt sein Geschäftspartner und Mitgeschäftsführer Nikita Makukhin hinzu. Als führende No-Code-Plattform in Deutschland setzt die Onepage GmbH neue Maßstäbe auf dem Markt: Sie bietet eine innovative und einfache Komplettlösung für das Erstellen und Verwalten professioneller Websites, die sowohl den Einstieg erleichtert als auch eine effiziente Skalierung in größeren Unternehmen ermöglicht - dafür sind weder technisches Know-how noch Programmierkenntnisse erforderlich. Seit ihrer Gründung im Jahr 2018 hat sich das Unternehmen von Marcel Knopf und Nikita Makukhin als führendes B2B-SaaS-Unternehmen etabliert. Mit ihrer Spezialisierung auf die Entwicklung von No-Code-Softwarelösungen und den Bau von konversionsstarken Websites und Funnels bietet die Onepage GmbH die optimale Lösung für Unternehmen und Agenturen, die ihre digitale Präsenz schnell und professionell ausbauen und ihr Geschäft skalieren möchten.Onepage GmbH: Führende Plattform für innovative No-Code-LösungenBisher war die Webentwicklung mit hohen technischen Anforderungen, umfangreichem IT-Wissen und aufwändigen Entwicklungsprozessen verbunden und damit vornehmlich Experten vorbehalten. Doch der rasante technische Fortschritt macht den Website-Bau nun für alle zugänglich: Mit Low-Code- und No-Code-Plattformen wurden Entwicklungsumgebungen für Software geschaffen, die die Erstellung von Anwendungen durch visuelle Werkzeuge und vorgefertigte Bausteine ermöglichen, und dabei den Bedarf an traditioneller Programmierung minimieren. "Einer aktuellen Gartner-Studie zufolge wird der Anteil von No-Code- und Low-Code-Technologien in der Softwareentwicklung bis 2026 auf über 65 Prozent steigen - und das bringt neue Chancen und Möglichkeiten, insbesondere für kleinere Unternehmen und Agenturen, die keine große interne IT-Abteilung führen", verrät Marcel Knopf. "Denn Unternehmen setzen zunehmend auf No-Code-Lösungen, um agil zu bleiben, Kosten zu senken und schneller auf Marktveränderungen reagieren zu können."Die Onepage GmbH geht mit ihrer innovativen Plattform noch einen entscheidenden Schritt weiter als andere Anbieter: Ihre Software ermöglicht es Unternehmen und Agenturen, innerhalb weniger Minuten hochperformante Websites und Funnels zu erstellen - ganz ohne technisches Know-how. "Durch intuitive Drag-and-Drop-Funktionen, smarte und gebrauchsfertige Vorlagen und eine automatisierte Strukturierung lassen sich Websites effizient und modern gestalten und sofort freischalten", erklärt Nikita Makukhin. Damit überzeugt das Angebot der Onepage GmbH nicht nur durch hochwertige Ergebnisse ohne jeglichen Programmieraufwand, sondern auch durch eine enorme Schnelligkeit und Effizienz. Zudem profitieren die Nutzer von einer effektiveren Lead-Generierung durch konversionsoptimierte Funnel-Templates. Weil die Plattform dazu in der Lage ist, mit den Anforderungen von Agenturen und Unternehmen mitzuwachsen, ermöglicht sie außerdem eine Skalierung innerhalb des Unternehmens. Dass das Angebot der Onepage GmbH eine Zusammenarbeit mit externen Webentwicklern, Programmierern oder Designern überflüssig macht, sorgt darüber hinaus für eine hohe Kosteneffizienz.Die innovative Technologie hinter der Onepage GmbH als Gamechanger für AgenturenMit diesem Gesamtpaket bietet die Onepage GmbH vor allem für Agenturen enorme Vorteile. "No-Code ist ein echter Gamechanger", verrät Marcel Knopf. "Da der Webentwicklungsprozess durch No-Code-Plattformen drastisch beschleunigt wird, können Agenturen mehr Kunden betreuen und ihre Dienstleistungen ohne hohe technische Hürden skalieren." Die sofortige Einsatzbereitschaft und die intuitive Bedienung sorgen außerdem dafür, dass auch größere Teams effizient zusammenarbeiten können.Auf dem sich stetig weiterentwickelnden Markt der Website-Entwicklung setzt die Onepage GmbH mit ihrer innovativen Plattform neue Maßstäbe. Als führende No-Code-Lösung kombiniert sie maximale Benutzerfreundlichkeit mit leistungsstarken Funktionen und macht Webdesign für Unternehmen und Agenturen zugänglich wie nie zuvor. "Mit unserer No-Code-Plattform ermöglichen wir es Unternehmen und Agenturen, professionelle und konversionsstarke Websites in Rekordzeit zu erstellen - ganz ohne technisches Wissen. 