Der Trend zu steigenden Rüstungsausgaben setzt sich nicht nur in Europa fort - auch in den USA plant der amtierende Präsident Trump, das Verteidigungsbudget im kommenden Jahr deutlich anzuheben. Davon dürfte insbesondere der US-Konzern Lockheed Martin erheblich profitieren, mehr Details dazu gibt es hier. US-Präsident Donald Trump hat gemeinsam mit Verteidigungsminister Pete Hegseth ein Verteidigungsbudget von 1 Billion US-Dollar für das kommende Jahr in Aussicht gestellt - ein historischer Höchstwert ...

