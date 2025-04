Berlin (ots) -Zu dem am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag von Union und SPD erklärt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe: "Angesichts der weltpolitischen Lage ist es ein wichtiges Signal, dass der Koalitionsvertrag den Bevölkerungsschutz in den Fokus rückt. Die Stärkung der gesellschaftlichen Resilienz und die Vorbereitung unseres Gesundheitssystems auf Krisenfälle sind zentrale Aufgaben. Wir sind bereits mit der Politik im Dialog und haben wirksame Lösungsvorschläge zur Bewältigung der aktuellen und zukünftigen Problemlagen in Deutschland und Europa eingebracht. Wir werden diesen Dialog mit der neuen Bundesregierung fortsetzen und einen aktiven Lösungsbeitrag leisten. Entscheidend sind dabei zielgerichtete Investitionen im Bevölkerungsschutz und die Schaffung einer klaren Rechtslage in der Zivilen Verteidigung. Besonders am Herzen liegen uns bessere Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement und der geplante Ausbau der Freiwilligendienste. Ein Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst und eine bundesweite Gleichstellung der Helfenden wären hierbei weitere sinnvolle Maßnahmen, die leider nicht im Koalitionsvertrag stehen.Positiv bewerten wir, dass die Pflegereform und die Reform des Rettungsdienstes erneut Eingang in den Vertrag gefunden haben. Wir hoffen, dass diese Vorhaben in dieser Legislaturperiode endlich umgesetzt werden.Als christliche Hilfsorganisation setzen wir uns für ein respektvolles, weltoffenes Miteinander und eine widerstandsfähige, sichere und solidarische Gesellschaft ein. Eine resiliente Gesellschaft benötigt eine wirksame Integration sehr unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen ebenso, wie eine konsequente Stärkung und Verteidigung unserer Demokratie und eine klare Positionierung gegen jede Form von Extremismus. Für alle diese Aufgaben werden wir uns aktiv einsetzen."Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit rund 31.000 Beschäftigten, mehr als 46.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland. Mehr Informationen unter.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6010699