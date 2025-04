Vernier/Ostermundigen (ots) -TCS Ambulance baut ihr Einsatzgebiet weiter aus und übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Freiburger Ambulanz und Rettungsdienst Sense mit Sitz in Wünnewil. Die Rettungs- und Patiententransportorganisation des Touring Club Schweiz ist nunmehr in neun Kantonen der Schweiz aktiv und wird künftig rund 45'000 Einsätze im Jahr verantworten.TCS Ambulance setzt ihre Wachstumsstrategie im Bereich der bodengebundenen Notfallrettung und des Krankentransports fort. Sie übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am Freiburger Ambulanz und Rettungsdienst Sense. Dieser ist seit über 50 Jahren in der Notfallrettung wie auch im Patiententransport tätig und zählt 64 Mitarbeitende. 6'500 Einsätze werden jährlich gefahren. "Der TCS sichert die Kontinuität unserer Geschäftstätigkeit, was unseren Mitarbeitenden und Partnern zugutekommt, und führt das unternehmerische Projekt unserer Familie fort", erläutert Philipp Boschung, der zukünftig als Direktor fungieren wird. Sein Bruder Jean-Pierre Boschung verbleibt im Verwaltungsrat. In der internen Organisation sind keine Änderungen geplant und alle Arbeitsplätze bleiben erhalten."Der Rettungsdienst Sense steht für Qualität und für Innovationskraft. Wir freuen uns über diesen wertvollen Zuwachs bei TCS Ambulance, der uns erlaubt die Lücke zwischen der Deutsch- und Westschweiz zu schliessen.", kommentiert Philippe Klaus, CEO von TCS Ambulance. Nach Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Luzern, Zug, Zürich sowie Genf und Waadt kommt mit Freiburg ein neunter Kanton zum Einsatzgebiet von TCS Ambulance hinzu. In dieser neuen Konstellation baut TCS Ambulance seine Position als führende private Rettungs- und Patiententransportorganisation in der Schweiz mit rund 45'000 Einsätzen weiter aus.___________________Über TCS AmbulanceTCS Ambulance ist der grösste private Akteur im Notfall- und Krankentransport. Mit der neusten Beteiligung ist sie in neun Kantonen - Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Luzern, Zug, Zürich, Waadt und Genf sowie Freiburg - tätig und operiert zukünftig von 22 Stützpunkten aus mit rund 45'000 Einsätzen im Jahr. Der TCS ist seit über 60 Jahren unter anderem auch im medizinischen Bereich tätig, insbesondere durch die medizinische Beratung und Rückführungen im Zusammenhang mit dem ETI-Schutzbrief. Dank Unterstützung des TCS konnte die Universität Bern 2019 eine Assistenzprofessur für Telenotfallmedizin errichten. TCS betreibt die unabhängige, medizinische Informationsseite tcs-mymed.ch.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100930435