Frankfurt (ots) -Ein Projektteam der ARD-Forschungskommission hat die Ergebnisse der aktuellen ARD-Akzeptanzstudie vorgestellt. Mit der Durchführung dieser repräsentativen Studie wurde das Marktforschungsinstitut GIM beauftragt. Die Ergebnisse dieser Stichprobe lassen treffende Rückschlüsse auf die Gesamtheit der Bevölkerung zu. Die ARD-Akzeptanzstudie wird alle zwei Jahre erhoben. Es geht darin unter anderem darum, welchen gesellschaftlichen Wert die Menschen der ARD zurechnen, und wie hoch die Akzeptanz der ARD-Produkte bei den Menschen ist.Befragt wurden 1.514 deutschsprachige Personen in Deutschland ab 14 Jahren. Der Erhebungszeitraum reichte vom 14. Januar bis zum 7. Februar 2025. Die wichtigsten Ergebnisse der aktuellen ARD-Akzeptanzstudie sind:- Die Menschen nutzen und schätzen das Angebot der ARDBei der Nutzung des ARD-Verbunds liegt die Tagesreichweite bei 78% (+2 Prozentpunkte im Vergleich zu 2023). Bei den jüngeren Altersgruppen hat die ARD weiter zugelegt: Bei den 14 bis 24-Jährigen +3 Prozentpunkte auf 64% und bei den 25 bis 49-Jährigen +5 Prozentpunkte auf 71%.- Die Digitalstrategie der ARD zahlt sich ausGut die Hälfte (55%) der deutschsprachigen Bevölkerung wird wöchentlich von einem Digitalangebot des ARD-Medienverbunds erreicht. Besonders zugelegt hat die ARD dabei bei der jungen Generation: 76% der 14 bis 24-Jährigen nutzen wöchentlich die ARD digital, das sind 20 Prozentpunkte mehr als 2023. Auch die Gruppe der 25 bis 49-Jährigen nutzt immer öfter digitale Produkte der ARD, nämlich 66% (+12 Prozentpunkte), in der Gruppe der Über-50-Jährigen liegt der Wert stabil bei aktuell 42[1]%.ARD Vorsitzender Florian Hager: "Diese Ergebnisse zeigen, wie richtig es ist, dass wir so viel Kraft ins Digitale geben, auch wenn das Einschnitte bei unseren linearen Angeboten bedeutet - also im Hörfunk und Fernsehen. Unser Auftrag ist es, für alle Menschen Programm zu machen und wir müssen uns dem digitalen Nutzungswandel anpassen. Digitalisierung ist schon längst keine rein technische Angelegenheit mehr - sie ist eine kulturelle. Selbst die Gruppe der 25 bis 49-Jährigen nutzt inzwischen genauso stark unsere digitalen Angebote in der Audiothek oder Mediathek wie die "klassischen" linearen."- Junge Menschen halten die ARD für wichtigEntscheidend in der Diskussion darüber, welchen Wert die Befragten der ARD beimessen, sind folgende Ergebnisse: Die Menschen in Deutschland empfinden die ARD nach wie vor als wichtig. Dreiviertel der Befragten (73%) sagen, dass die ARD wichtig für die Allgemeinheit sei - das sind 4 Prozentpunkte mehr als noch vor zwei Jahren. Besonders auffällig: Vor allem die Befragten im Alter von 14 bis 24 Jahren finden die ARD signifikant wichtiger für sich persönlich als noch 2023. Insgesamt sagt das mehr als die Hälfte der jungen Befragten (58%), im Vergleich zur letzten Befragung ist das ein Anstieg von 13 Prozentpunkten.- Die ARD ist nah bei den Menschen - Die ARD kann RegionDie Regionalität der ARD wird von den Menschen deutlich stärker wahrgenommen als noch vor zwei Jahren: Mehr als Dreiviertel der Befragten (78%) ist der Meinung, die ARD "informiert gut darüber, was in meiner Region passiert" (+7 Prozentpunkte) und weitere 75% stimmen der Aussage zu, die ARD-Angebote "zeigen die Region, wie sie wirklich ist". Das sind 12 Prozentpunkte mehr als bei der ARD-Akzeptanzstudie 2023.- Menschen sind mit der Demokratie unzufrieden - aber interessieren sich mehr für politische Information bei der ARDMehr als die Hälfte der Befragten sagt, sie sei unzufrieden mit der Demokratie. Die Demokratiezufriedenheit ist erneut zurückgegangen, sie liegt bei 47 Prozent. Gleichzeitig suchen die Menschen Informationen bei den Angeboten der ARD - vor allem auch die jungen Menschen unter 25 Jahren. Die Zahlen aus der ARD-Akzeptanzstudie 2025 bekräftigen: In unruhigen Zeiten suchen Menschen nach verlässlichen Informationen.In Zahlen:Demokratiezufriedenheit weiter rückläufig (2020: 72%; 2023: 54%; 2025: 47%), Politikinteresse steigt (2020: 63%; 2023: 57%; 2025: 68%). Gleichzeitig erholen sich die Werte bei der medienübergreifenden Tagesreichweite der ARD für aktuelle politische Informationen (2020: 70%; 2023: 67%; 2025: 71%).- Die ARD punktet bei Qualität82% (+2 Prozentpunkte) der Befragten sind voll und ganz/weitgehend der Meinung, "die Angebote des Medienverbunds halten über das aktuelle Geschehen in der Welt auf dem Laufenden", 78% (+5 Prozentpunkte) konstatieren eine "verlässliche Berichterstattung in hoher Qualität", 72% (+3 Prozentpunkte) sehen "vertrauenswürdige Inhalte" und ebenfalls 72% (+1 Prozentpunkt) finden ARD-Angebote "machen komplizierte Dinge gut verständlich.- Weniger als die Hälfte der Menschen fühlt sich repräsentiertDie ARD-Akzeptanzstudie zeigt außerdem, dass sich weniger als die Hälfte der Menschen in den Angeboten der ARD repräsentiert sehen ("gibt Menschen wie mir eine Stimme" 44%, +4 Prozentpunkte). Dabei gibt es einen Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschland: Während im Osten die Zustimmung bei dieser Frage von einem niedrigen Niveau kommend erheblich gestiegen ist, (42%, +13 Prozentpunkte), bleibt sie im Westen auf stabilem Niveau (44%, +2 Prozentpunkte).Das klare Ziel der ARD ist, diesen Wert zu verbessern und mehr Menschen in ganz Deutschland eine Stimme und ihren Geschichten und Eindrücken mehr Raum zu geben. Dazu sollen mehr Dialog- und Begegnungsräume geschaffen und mehr Perspektiven in den Angeboten abgebildet werden.ARD-Vorsitzender Florian Hager: "Ein großer Schatz der ARD ist, dass wir vor Ort sind, regional verwurzelt. Das müssen wir mehr nutzen, um Erlebnisräume zu schaffen, wo Menschen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Es geht darum, Menschen in den Austausch zu bringen (virtuell und vor Ort), die andere, vielleicht gegenläufige Ansichten haben, als man selbst. 