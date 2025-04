Bern (ots) -Der Verwaltungsrat SRG hat Vincent Aebi zum Leiter Transformation SRG gewählt. Vincent Aebi wird in dieser von Susanne Wille neu geschaffenen Funktion den unternehmensweiten Transformationsprozess "Enavant SRG SSR" operativ leiten. Er nimmt seine Funktion per sofort auf.Nach ihrem Amtsantritt am 1. November 2024 hat Susanne Wille entschieden, angesichts der laufenden Transformation des Unternehmens die zentralen Stabsbereiche der SRG strategisch neu auszurichten und unter anderem durch die neue Funktion "Leitung Transformation" zu ergänzen. Mit dieser organisatorischen Anpassung wird der Personaletat in der Generaldirektion nicht aus-, sondern umgebaut.Diese Stelle wird nun besetzt: Vincent Aebi übernimmt per sofort die Position Leiter Transformation SRG. Er wurde vom Verwaltungsrat SRG an dessen Sitzung vom 9. April 2025 auf Nomination von Susanne Wille offiziell gewählt. Vincent Aebi wird in seiner Rolle vor allem den unternehmensweiten Transformationsprozess "Enavant SRG SSR" operativ leiten, der die fünf Teilprojekte Angebot, Organisation, Ökosystem, Technologie und Finanzen umfasst. In dieser Funktion rapportiert er direkt an Susanne Wille (siehe auch Medienmitteilung SRG vom 4. November 2024 (https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/die-srg-lanciert-eine-unternehmensweite-transformation)).Vincent Aebi war zuletzt als selbstständiger Unternehmer tätig, insbesondere in den Bereichen Medien, Konsumgüter und Gesundheitswesen. Zuvor war er während fünf Jahren für Infront Sports & Media AG in zwei Rollen tätig: als Chief Operating Officer von Infront X, der digitalen Technologieagentur von Infront, und als Director Business Development, zuständig für Rechteakquisition und M&A. Gestartet hat er seine Karriere 2010 als Berater bei McKinsey & Company in Zürich.Vincent Aebi hält einen Masterabschluss in Banken und Finanzen der Universität St. Gallen sowie einen MBA der Wirtschaftshochschule INSEAD. Er spricht fliessend Deutsch, Französisch und Englisch. Vincent Aebi ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und wohnt mit seiner Familie in Zürich.Susanne Wille, Generaldirektorin SRG: "Vincent Aebi hat einen klaren Blick nach vorn und er denkt unternehmerisch. Er bringt nicht nur eine vielseitige berufliche Erfahrung und grosses Fachwissen mit, sondern auch die Fähigkeit, in komplexen Veränderungen etwas zu bewegen. Sein Verständnis für strategische Fragestellungen und sein Wille, für unser Publikum und für die Schweiz den medialen Service public zu stärken, werden dem Unternehmen und dem Transformationsprozess "Enavant SRG SSR" zugutekommen. Mit Vincent Aebi in unserem Team sind wir gut aufgestellt, um die Veränderung der SRG zielgerichtet voranzutreiben. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit."Nicolas Pernet, Direktor RTR, bleibt in "Enavant SRG SSR" eingebundenVincent Aebi übernimmt mit seinem Amtsantritt die operative Leitung des Transformationsprozesses "Enavant SRG SSR" von Nicolas Pernet. Der Direktor RTR hat "Enavant SRG SSR" seit Beginn als Projektleiter verantwortet. Es war von Anfang an klar, dass er die Aufgabe interimistisch übernehmen würde, bis die Leitung Transformation besetzt ist. Neben seiner Aufgabe als Direktor RTR wird Nicolas Pernet weiterhin eng ins Projekt involviert sein.Pressekontakt:Medienstelle SRGNik Leuenbergermedienstelle.srg@srgssr.ch / Tel.:058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100930437