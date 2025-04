EQS-News: Eckert & Ziegler SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Berlin, 10. April 2025. US-Generalkonsul Jason Chue besuchte heute den Eckert & Ziegler Produktionsstandort in Braunschweig und verschaffte sich einen Eindruck über die Herstellung von Radiopharmazeutika für Krebsdiagnostik und -therapie. Mit den USA verbindet Eckert & Ziegler seit langem ein festes Band. Der Isotopenspezialist erzielt knapp 40% seines Umsatzes in den USA und verfügt über vier Produktionsstandorte in drei Bundesstaaten. Über 170 Mitarbeiter zählt das Unternehmen heute in den Vereinigten Staaten.



Für die Krebsbehandlung mittels Radioligandentherapie produziert Eckert & Ziegler in Braunschweig das Radiopharmazeutikum Theralugand® (trägerfreies Lutetium-177-Chlorid). Lu-177-basierte Arzneimittel werden momentan bei neuroendokrinen Tumoren sowie metastasierendem Prostatakrebs eingesetzt.



Um die weltweit wachsende Nachfrage nach Lutetium-177 zu decken und eine stabile Versorgung mit diesem wichtigen therapeutischen Radioisotop sicherzustellen, erweitert Eckert & Ziegler momentan seine Produktionskapazitäten und investiert rund 10 Mio. EUR in den Aufbau einer Lutetium-Produktionsanlage an seinem US-Produktionsstandort Wilmington (Boston). Diese soll vorauss. 2027 in Betrieb gehen.



"Eckert & Ziegler ist ein großartiges Beispiel für eine ausgeglichene transatlantische Zusammenarbeit", bilanzierte Jason Chue am Ende des Besuchs. Das Unternehmen sei nicht nur mit radioaktiven Komponenten für Medizin und Messtechnik "Made in the USA" und "Made in Germany" marktführend, sondern trägt mit seinen Produkten dazu bei, weltweit Krebspatienten zu helfen



"Unser Anspruch ist es, Diagnose wie Therapie zu verbessern. Durch die Bereitstellung unserer hochwertigen Radionuklide tragen wir entscheidend zur Weiterentwicklung nuklearmedizinischer Therapieansätze bei", ergänzte Dr. Harald Hasselmann, Vorsitzender des Vorstands der Eckert & Ziegler SE.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE

Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138

karolin.riehle@ezag.de

www.ezag.de



