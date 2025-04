DJ US-Inflationsrate sinkt im März unerwartet auf 2,4 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Inflationsdruck in den USA hat im März deutlicher als erwartet abgenommen. Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 2,4 (Vormonat: 2,8) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem monatlichen Preisanstieg von 0,1 Prozent und einer Jahresteuerung von 2,6 Prozent gerechnet.

Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) stiegen um 0,1 Prozent auf Monats- und um 2,8 (Vormonat: 3,1) Prozent auf Jahressicht. Die befragten Ökonomen hatten eine monatliche Rate von 0,2 Prozent und eine Jahresrate von 3,0 Prozent erwartet.

Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten Zölle haben die globalen Finanzmärkte in Aufruhr versetzt und zu einer dramatischen Neukalibrierung der Erwartungen für Inflation und Wirtschaftswachstum in den kommenden Monaten geführt. Unter dem Eindruck der Turbulenzen hat Trump jetzt den größten Teil der zusätzlichen Zölle für 90 Tage ausgesetzt. Der Schaden für das Vertrauen an den Finanzmärkten und im Handel dürfte jedoch anhalten.

Die Finanzmärkte gehen davon aus, dass die Fed die Zinssätze im Juni wieder senken wird, nachdem sie ihren Lockerungszyklus seit Januar unterbrochen hat, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Politik des Weißen Hauses zu bewerten. Der Leitzins der Fed liegt derzeit im Bereich von 4,25 bis 4,50 Prozent.

