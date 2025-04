Paul Atkins als neuer SEC-Chef bestätigt

Paul Atkins ist gestern vom US-Senat als neuer Vorsitzender der SEC bestätigt worden. Damit übernimmt ein Krypto-Befürworter die Führung über eine der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörden in den USA.

Gestern hat der US-Senat den von Trump nominierten Kandidaten Paul Atkins als neuen SEC-Chair bestätigt. Die Abstimmung erfolgte mit einer 52 zu 44 Mehrheit. Durch diese Bestätigung wird Atkins sein Amt in Kürze von Mark Uyeda übernehmen. Uyeda wurde nach dem Rücktritt von Gary Gensler nach der Amtsübernahme von Präsident Donald Trump am 20. Januar 2025 zum Interimsvorsitzenden der SEC. Ebenso wie Atkins verfolgt dieser eine krypto-freundliche Regulationshaltung.

NEW: Chairman @RepFrenchHill statement on Paul Atkins' confirmation as the new @SECGov Chair. pic.twitter.com/6RaMUw2psd- Financial Services GOP (@FinancialCmte) April 9, 2025