Bonn (ots) -ThementagInseln - Träume im MeerChristi Himmelfahrt 29. Mai 2025Am 29. Mai nimmt sich phoenix 24 Stunden Zeit für eine dokumentarische Liebeserklärung an die Inseln dieser Erde.Ob in Küstennähe gelegen oder weit entfernt vom Festland inmitten der rauen See: Inseln wohnt ein ganz besonderer Zauber inne. Diesen zu finden macht phoenix sich mit dem Thementag Inseln - Träume im Meer auf die Reise rund um den Erdball. Von Island hoch im Norden Europas bis zu den Kanaren im Westen des afrikanische Kontinents, von Neuseeland bis in die Tropen - Inseln existieren es in all ihrer Vielfalt auf dem gesamten Globus und davon erzählt phoenix.Einen Tag und eine Nacht lang lauscht phoenix dem Rauschen der Meere, taucht in das tiefe Blau der Unterwasserwelten, reist auf wilde Inseln, entlang der schönsten Strände und zu den Menschen, deren Leben und Arbeit auf ganz besondere Weise vom Inselleben geprägt sind. Wer auf einer Insel zuhause ist, lebt oft unter außergewöhnlichen Bedingungen, kennt die Elemente und die Grenzen des menschlichen Einflusses. Diese Auszuloten und in Balance zu halten, ist eine der Aufgaben, die auch die nächste Generation weltweit bewältigen muss.Der Thementag Inseln - Träume im Meer am 29. Mai bei PhoenixPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6010779