SAP, SIEMENS und INFINEON waren die Favoriten der letzten Wochen und haben ihre Kursziele weit überschritten. Entsprechend stark lief die Korrektur.Seit dem 2. April sanken ihre Kurse um 13 % (SAP) bis 21 % (INFINEON). Ihr Gewicht im DAX beträgt 25,3 %. Die Ergebnisse sind hervorragend und die Perspektiven ebenfalls. Ihre Anbindung an die amerikanischen Vorbilder ist die Schwachstelle. Sie können sich einer deutlicheren Korrektur von APPLE & CO. nicht entziehen. Ergebnis: Wer investiert ist, bleibt es, wartet aber die technische Konsolidierung ab.Die kleineren Titel rund um den Sammelbegriff "IT-Dienstleister" stecken in einem technischen Dilemma mit äußerst engen Märkten und entsprechender Volatilität. Auch halbierte Kurse lassen sich in diesem Fall nicht verhindern.