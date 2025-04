Vancouver, 10. April 2025: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM | TSX: FVI) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ - meldet Produktionsergebnisse für das erste Quartal 2025 aus seinen vier in Betrieb befindlichen Minen in Westafrika und Lateinamerika.

Q1 2025 Höhepunkte

- Goldproduktion von 91.893 Unzen; verglichen mit 89.678 oz Au in Q1 20242 und 95.993 oz Au in Q4 20243

- Goldäquivalentproduktion von 103.459 Unzen1; verglichen mit 112.543 Au-Äquivalent-Unzen (GEOs) in Q1 20242 und 116.358 GEOs in Q4 20243

- Das Projekt zur Erweiterung des Laugungspads bei Lindero wurde im ersten Quartal abgeschlossen und mit Gesamtkosten von 51,8 Millionen $ rechtzeitig und innerhalb des Budgets in Betrieb genommen. Die Erweiterung bietet ausreichend Kapazität für eine zusätzliche 10-jährige Produktion.

- Rückkauf von 916.900 Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 4,53 $ pro Aktie im Gesamtwert von 4.155.539 $

Fortuna bekräftigt seine jährliche Produktionsprognose für 2025 von 334.000 bis 373.000 Unzen Gold und 0,9 bis 1,0 Millionen Unzen Silber bzw. 380.000 bis 422.000 GEOs, einschließlich Blei- und Zink-Nebenprodukten (siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 21. Januar 2025). Alle Beträge in dieser Pressemitteilung sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Q1 2025 Konsolidierte GEO-Produktion

GEO Produktion 2025 Q4 20244 Jährlicher Ausblick 20253,5 (000) Séguéla, Côte d'Ivoire 38,500 34,556 134 - 147 Yaramoko, Burkina Faso 33,073 27,177 107 - 121 Lindero, Argentinien 20,320 23,262 93 - 105 San Jose, Mexiko6 - 13,055 Caylloma, Peru 11,566 14,493 46 - 49 Insgesamt 103,459 112,543 380 - 422

Anmerkungen:

GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird unter Verwendung der folgenden Metallpreise berechnet: $2.885/oz Au, $31,77/oz Ag, $1.971/t Pb und $2.841/t Zn oder Au:Ag = 1:90,82, Au:Pb = 1:1,46, Au:Zn = 1:1,02 Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 8. April 2024, "Fortuna meldet starke Goldäquivalentproduktion von 112.543 Unzen im ersten Quartal 2024". Siehe Fortuna-Pressemitteilung vom 21. Januar 2025: "Fortuna meldet Rekordproduktion von 455.958 Unzen Au-Äq für 2024 und gibt Ausblick für 2025." GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.087 $/oz Au, 23,43 $/oz Ag, 2.084 $/t Pb und 2.450 $/t Zn oder Au:Ag = 1:89,08, Au:Pb = 1:1,00, Au:Zn = 1:0,85 GEO umfasst Gold, Silber, Blei und Zink und wird anhand der folgenden Metallpreise berechnet: 2.500 $/oz Au, 30,0 $/oz Ag, 2.100 $/t Pb und 2.700 $/t Zn oder Au:Ag = 1:83,30, Au:Pb = 1:1,19, Au:Zn = 1:0,93 Die Mine San Jose wurde am 24. Dezember 2024 in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt, da das Unternehmen beschlossen hat, einen strategischen Prozess zur Veräußerung dieses nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswertes einzuleiten. Siehe die Pressemitteilung vom 12. März 2025.

Region Westafrika

Séguéla-Mine, Côte d'Ivoire: Anhaltend starke Produktion

Q1 2025 Q4 2024 Gefräste Tonnen 444,004 430,117 Durchschnittlich gefräste tpd 4,933 4,727 Goldgehalt (g/t) 2.76 2.95 Goldgewinnung (%) 93.13 91.7 Goldproduktion (Unzen)1 38,500 35,244

Anmerkung:

Die Produktion umfasst nur Doré

Bergbau

Die Minenproduktion belief sich auf insgesamt 477.333 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 2,53 g/t Au und enthält geschätzte 38.869 Unzen Gold aus den Gruben Antenna, Ancien und Koula. Während des Quartals wurden insgesamt 5.467.358 Tonnen Abraum bewegt, was einem Abraumverhältnis von 11,5:1 entspricht. Der Abbau konzentrierte sich weiterhin auf die Gruben Antenna, Koula und Ancien.

Die Bohrungen zur Aufwertung der Ressourcen wurden erfolgreich fortgesetzt, ebenso wie die Genehmigungs- und Projektstudienarbeiten bei den unterirdischen Lagerstätten Kingfisher und Sunbird, die noch in diesem Jahr in den Plan für die Lebensdauer der Mine integriert werden sollen.

Verarbeitung

Im ersten Quartal 2025 produzierte Séguéla 38.500 Unzen Gold mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 2,76 g/t Au, was einem Anstieg von 9 % bzw. einem Rückgang von 6 % im Vergleich zum vierten Quartal 2024 entspricht. Die Gewinnung stieg im Vergleich zum Vorquartal an, da sich die betriebliche Leistung nach dem Anstieg des Durchsatzes in den Vorquartalen verbesserte. Der Mühlendurchsatz lag im Quartal bei durchschnittlich 216 Tonnen pro Stunde und damit 40 % über der Nennkapazität.

Yaramoko-Mine, Burkina Faso: Aufrechterhaltung der angestrebten Produktion

Q1 2025 Q4 2024 Gefräste Tonnen 134,692 102,105 Durchschnittlich gefräste tpd 1403 1,122 Goldgehalt (g/t) 7.81 9.18 Goldgewinnung (%) 97.43 98.16 Goldproduktion1 (Unzen) 33,073 29,576

Anmerkung:

Die Produktion umfasst nur Doré

Im ersten Quartal 2025 wurden 134.692 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von

7,81 g/t Au verarbeitet und 33.073 Unzen Gold produziert. Dies entspricht einem Rückgang des Gehalts um 15 % und einem Anstieg der Produktion um 12 % im Vergleich zum vierten Quartal 2024. Die geringeren Gehalte sind auf die geplanten Änderungen in der Abfolge der Abbaustufen zurückzuführen, wurden jedoch durch höhere gefräste Tonnen aufgrund der erhöhten Produktion im Untertagebau ausgeglichen. Der Abbau im Tagebau der Zone 109 begann, wobei die Erz- und Abfallbewegung die geplanten Mengen übertraf.

Insgesamt wurden 143.771 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 7,06 g/t Au abgebaut, wovon 90.625 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 8,67 g/t Au aus der Zone 55, 21.695 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 8,99 g/t Au aus QV Prime und 31.452 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 1,06 g/t Au aus dem Tagebau der Zone 109 gefördert wurden.

Lateinamerika

Mine Lindero, Argentinien: Erweiterung des Laugungsbeckens abgeschlossen

Q1 2025 Q4 2024 Erz auf der Unterlage (t) 1,753,016 1,757,290 Goldgehalt (g/t) 0.55 0.60 Goldproduktion1 (Unzen) 20,320 26,806

Anmerkung:

Die Lindero-Produktion umfasst Doré, Gold-in-Kohle und Gold in Kupferkonzentrat

Im ersten Quartal 2025 wurden 1,46 Millionen Tonnen Erz abgebaut, wobei das Abraumverhältnis von 1,8:1 dem Plan für das Jahr entsprach. Insgesamt wurden 1,75 Millionen Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,55 g/t Au auf das Laugungsbecken gebracht, das geschätzte 30.943 Unzen Gold enthält. Die auf dem Laugungsbecken gelagerten Erztonnen waren ähnlich hoch wie im vorangegangenen Quartal.

Die Goldproduktion von Lindero belief sich in diesem Quartal auf 20.320 Unzen, davon 18.983 Unzen in Doré-Barren, 615 Unzen in reichhaltiger Feinkohle, 39 Unzen in Kupferpräzipitat und

963 Unzen, die in gefälltem Schlamm enthalten waren. Der Produktionsrückgang von 24 % im Vergleich zum vorangegangenen Quartal ist auf den um 8 % niedrigeren Erzgehalt zurückzuführen, der seit Dezember 2024 und die zeitliche Verzögerung bei der Auslaugung von Gold aus dem Pad. Dies steht im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge und der erwarteten Kinetik für diesen Zeitraum.

Das Projekt zur Erweiterung des Laugungsbecken wurde Ende des ersten Quartals abgeschlossen; kleinere Abschlussarbeiten und die Demobilisierung finden nun statt. Diese Erweiterung wird die Mine für das nächste Jahrzehnt versorgen

Das Projekt für die 14,5-MWh-Photovoltaikanlage ist zu etwa 76 Prozent abgeschlossen, sowohl die Erdarbeiten als auch die hydraulischen Arbeiten sind beendet. Die Installation der Nachführsysteme, der Paneele und der elektrischen Anlagen ist im Gange, und das Projekt wird planmäßig bis zum dritten Quartal 2025 abgeschlossen sein.

Caylloma-Mine, Peru: Weiterhin überdurchschnittliche Leistung

Q1 2025 Q4 2024 Gefräste Tonnen 136,659 139,761 Durchschnittlich gefräste tpd 1,553 1,553 Silbergehalt (g/t) 67 67 Silbergewinnung1 (%) 83.15 83.32 Silberproduktion (oz) 242,993 249,238 Bleigehalt (%) 3.21 3.36 Rückgewinnung von Blei (%) 91.32 91.73 Bleiproduktion (lbs) 8,836,127 9,499,719 Zinkgehalt (%) 5.01 4.94 Zinkausbeute (%) 91.32 91.14 Zinkproduktion (lbs) 13,772,278 13,873,690

Anmerkung:

Die metallurgische Rückgewinnung von Silber wird auf der Grundlage des Silbergehalts im Bleikonzentrat berechnet.

Im ersten Quartal 2025 produzierte Caylloma 242.993 Unzen Silber mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 67 g/t Ag und erreichte damit eine ähnliche Produktion wie im vorangegangenen Quartal.

Die Zink- und Bleiproduktion belief sich auf 13,8 bzw. 8,8 Millionen Pfund mit durchschnittlichen Gehalten von 5,01 % Zn und 3,21 % Pb, was einer konstanten Produktion im Vergleich zum vorangegangenen Quartal entspricht und im Einklang mit der geplanten Abbaureihenfolge für diesen Zeitraum.

Die Goldäquivalentproduktion für das erste Quartal belief sich auf 11.566 Unzen.

Qualifizierte Person

Eric Chapman, Senior Vice President of Technical Services von Fortuna, ist ein professioneller Geowissenschaftler, der bei Engineers and Geoscientists British Columbia registriert ist (Registrierungsnummer 36328) und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Chapman hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt und die zugrunde liegenden Daten verifiziert.

Über Fortuna Mining Corp

Fortuna Mining Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen mit vier in Betrieb befindlichen Minen und Explorationsaktivitäten in Argentinien, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mexiko und Peru sowie dem Diamba Sud Goldprojekt in Senegal. Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil all unserer Tätigkeiten und Beziehungen. Wir produzieren Gold und Silber und schaffen durch effiziente Produktion, Umweltschutz und soziale Verantwortung langfristig gemeinsame Werte für unsere Stakeholder. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere https://fortunamining.com/.

IM NAMEN DES VORSTANDES

Jorge A.

Präsident, CEO und Direktor

Fortuna Bergbau Corp.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") darstellen. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung können unter anderem Aussagen zu den Plänen des Unternehmens für seine Minen und Mineralgrundstücke, zu Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen und der Finanzmärkte, zu den Auswirkungen des Inflationsdrucks auf das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens, zu Aussagen, in denen die jährliche Produktionsprognose des Unternehmens für 2025 und die Wahrscheinlichkeit, dass das Unternehmen diese jährliche Produktionsprognose erreichen wird, bekräftigt werden, sowie zu den Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Integration der unterirdischen Lagerstätten Kingfisher und Sunbird in den Minenplan von Séguéla enthalten; der erwartete Zeitplan für die Fertigstellung des Photovoltaik-Anlagenprojekts in der Mine Lindero; Aussagen, dass das Projekt zur Erweiterung des Laugungsfeldes die Mine Lindero für das nächste Jahrzehnt versorgen wird; die Geschäftsstrategie, die Pläne und die Aussichten des Unternehmens; der Wert der Minen und Mineralgrundstücke des Unternehmens; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, vertragliche und genehmigungsrechtliche Anforderungen oder andere behördliche Anforderungen zu erfüllen; Genehmigungen und andere Angelegenheiten. Oft, aber nicht immer, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "geschätzt", "potenziell", "offen", "zukünftig", "angenommen", "projiziert", "verwendet", "detailliert", "wurde", "Gewinn", "geplant", "reflektierend", "wird", "antizipiert", "geschätzt", "enthaltend", "verbleibend", "zu sein" oder an Aussagen, dass Ereignisse eintreten oder erreicht werden "könnten" oder "sollten", sowie an ähnlichen Ausdrücken, einschließlich negativer Variationen, zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Ungewissheiten und Faktoren zählen unter anderem betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralien, Ungewissheiten in Bezug auf die Schätzungen von Mineralressourcen und Mineralreserven, Ungewissheiten in Bezug auf Kapital- und Betriebskosten, Produktionspläne und wirtschaftliche Erträge, Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineralreserven zu ersetzen, Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexploration und der Projektentwicklung, Ungewissheiten in Bezug auf die Rückführung von Geldern aufgrund von Devisenkontrollen, Umweltangelegenheiten, einschließlich des Erhalts oder der Erneuerung von Umweltgenehmigungen und potenziellen Haftungsansprüchen, Ungewissheiten in Bezug auf die Natur und die klimatischen Bedingungen; Gesetze und Verordnungen zum Schutz der Umwelt (einschließlich der Reduktion von Treibhausgasemissionen und anderer Dekarbonisierungsanforderungen sowie der Ungewissheit bezüglich der Auslegung des Omnibus-Gesetzes C-59 und der damit verbundenen Änderungen des Competition Act (Kanada); Risiken in Verbindung mit politischer Instabilität und Änderungen der für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens geltenden Vorschriften; Änderungen in der nationalen und lokalen Gesetzgebung, Besteuerung, Kontrollen, Vorschriften und politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen in Ländern, in denen das Unternehmen Geschäfte tätigt oder tätigen könnte; Risiken im Zusammenhang mit Krieg, Feindseligkeiten oder anderen Konflikten, wie dem ukrainisch-russischen Konflikt und dem Krieg zwischen Israel und der Hamas, und die Auswirkungen, die solche Konflikte auf die globale Wirtschaftstätigkeit haben können; Risiken im Zusammenhang mit der Beendigung der Bergbaukonzessionen des Unternehmens unter bestimmten Umständen; Aufbau und Pflege von Beziehungen zu lokalen Gemeinden und Interessengruppen; Risiken im Zusammenhang mit dem Verlust der Kontrolle über die öffentliche Wahrnehmung infolge sozialer Medien und anderer webbasierter Anwendungen; potenzieller Widerstand gegen die Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, eine angemessene Finanzierung für die geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Eigentumsfragen; Risiken im Zusammenhang mit der Integration der vom Unternehmen erworbenen Unternehmen und Vermögenswerte; Wertminderungen; Risiken im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; Angemessenheit des Versicherungsschutzes; betriebliche Sicherheitsrisiken; Gerichtsverfahren und potenzielle Gerichtsverfahren; Ungewissheiten im Zusammenhang mit der allgemeinen Wirtschaftslage; Risiken im Zusammenhang mit einer globalen Pandemie, die sich auf das Geschäft, den Betrieb, die Finanzlage und den Aktienkurs des Unternehmens auswirken könnte; Wettbewerb; Schwankungen der Metallpreise; Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss von Warentermin- und Optionsverträgen für die Produktion von Basismetallen; Wechselkurs- und Zinsschwankungen; Steuerprüfungen und -neufestsetzungen; Risiken im Zusammenhang mit Absicherungsgeschäften; Ungewissheit in Bezug auf Konzentratbehandlungsgebühren und Transportkosten; Angemessenheit der vom Unternehmen für die Rekultivierung von Land ( ) bereitgestellten Gelder; Risiken in Verbindung mit der Abhängigkeit von IT-Systemen, die Störungen, Schäden, Ausfällen und Risiken bei der Implementierung und Integration unterliegen; Risiken in Verbindung mit der Gesetzgebung zum Klimawandel; Probleme im Zusammenhang mit den Arbeitsbeziehungen sowie jene Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genauigkeit der aktuellen Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen des Unternehmens; dass die Aktivitäten des Unternehmens in Übereinstimmung mit den öffentlichen Erklärungen und erklärten Zielen des Unternehmens durchgeführt werden; dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen geben wird, die das Unternehmen, seine Grundstücke oder seine Produktionsschätzungen beeinträchtigen (die die Genauigkeit der prognostizierten Erzgehalte, Abbauraten, Gewinnungszeitpunkte und Gewinnungsratenschätzungen voraussetzen und durch außerplanmäßige Wartungsarbeiten, die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Auftragnehmern sowie andere betriebliche oder technische Schwierigkeiten beeinträchtigt werden können); die Dauer und die Auswirkungen der globalen und lokalen Inflation; geopolitische Unwägbarkeiten in Bezug auf die Produktion, die Belegschaft, das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage des Unternehmens; die erwarteten Trends bei den Mineralienpreisen, der Inflation und den Wechselkursen; dass alle erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse für das Geschäft und den Betrieb des Unternehmens zu akzeptablen Bedingungen eingeholt werden; dass es keine bedeutenden Unterbrechungen geben wird, die sich auf den Betrieb des Unternehmens auswirken, und solche anderen Annahmen, wie sie hier dargelegt sind. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Vorsichtshinweis für US-Investoren in Bezug auf die Schätzungen von Reserven und Ressourcen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves erstellt. NI 43-101 ist eine von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde entwickelte Vorschrift, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch kanadische Unternehmen festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in der technischen Veröffentlichung enthaltenen Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und den Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum Definition Standards on Mineral Resources and Reserves erstellt.

Die kanadischen Standards, einschließlich NI 43-101, unterscheiden sich erheblich von den Anforderungen der Securities and Exchange Commission, und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen über Mineralreserven und -ressourcen sind möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-amerikanischen Unternehmen veröffentlicht werden.

Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in US-Dollar angegeben

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79199Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79199&tr=1



