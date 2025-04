ForeverGone ist die erste Komplettlösung der Branche, um PFAS-"Chemikalien für die Ewigkeit" in kommunalem und industriellem Wasser dauerhaft zu beseitigen.

Gradiant, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Wasser- und Abwasserbehandlung, gab heute bekannt, dass seine ForeverGone-Lösung bei den Edison Awards 2025 mit dem Gold Award ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die Führungsrolle von Gradiant in den Bereichen Nachhaltigkeit und technologische Innovation und bekräftigt sein Engagement für die Bekämpfung der PFAS-Kontamination, eine der dringendsten Umweltprobleme weltweit.

Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) oder "Chemikalien für die Ewigkeit" sind persistente synthetische Chemikalien, die in Industrie-, Kommunal- und Deponieabwässern vorkommen. PFAS sind mit schwerwiegenden Gesundheitsrisiken wie Krebs, Immunstörungen und Entwicklungsstörungen verbunden und haben sich zu einer globalen Krise für die öffentliche Gesundheit entwickelt. ForeverGone von Gradiant ist die erste integrierte Lösung der Branche, die PFAS nicht nur aus kontaminierten Wasserquellen entfernt, sondern sie auch vor Ort dauerhaft zerstört, ohne dass das Risiko besteht, dass giftige Chemikalien wieder in die Umwelt gelangen.

Die Edison Awards, die nun zum 38. Mal verliehen werden, würdigen herausragende Leistungen in den Bereichen Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Marketing, Design und Innovation. Die Finalisten werden von einem Gremium aus Fachkollegen ausgewählt, das sich aus Top-Führungskräften, Akademikern und Innovationsführern aus der ganzen Welt zusammensetzt.

"Jahrelang haben Industrie und Kommunen damit gekämpft, PFAS vollständig zu eliminieren, ohne zusätzliche Risiken für die Umwelt zu schaffen", sagte Anurag Bajpayee, CEO von Gradiant. "ForeverGone bietet endlich eine echte Komplettlösung eine, die PFAS an der Quelle konzentriert und zerstört und so sicherstellt, dass diese schädlichen Chemikalien dauerhaft aus der Natur entfernt werden. Diese Anerkennung durch die Edison Awards bestätigt den transformativen Einfluss unserer Technologie und unsere Mission, weltweit Lösungen für sauberes Wasser bereitzustellen."

Die ForeverGone-Technologie von Gradiant, die von mehreren akkreditierten Laboren unabhängig validiert wurde, kombiniert eine Mikroschaumfraktionierung und eine Zerstörungs-Engine, um PFAS in einem Mikroschaum zu konzentrieren und dann durch Elektrooxidation zu zerstören, wodurch Wasser entsteht, das die neuesten Trinkwasserstandards der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA erfüllt oder übertrifft. Dieser integrierte Ansatz setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Einfachheit, Effizienz und Nachhaltigkeit und ermöglicht eine umfassende PFAS-Entfernung zu den niedrigsten Gesamtkosten.

Gradiant setzt ForeverGone schnell in verschiedenen Branchen ein, darunter in der Halbleiterindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Bergbau und in großen Kommunen, und sorgt dafür, dass die Beseitigung von PFAS für Gemeinden weltweit zugänglicher wird.

Sind Sie an ForeverGone für Ihren Standort interessiert? Gradiant hat ein kostenloses Testprogramm eingeführt, um die Fähigkeit von ForeverGone zur Behandlung einer Vielzahl von kontaminierten Gewässern zu demonstrieren. Interessenten wenden sich bitte an Gradiant unter gradiant.com/pfas-forevergone/.

Die 2025 Edison Awards wurden am 3. April in Fort Myers, Florida, bekannt gegeben. Die vollständige Liste der diesjährigen Gewinner finden Sie unter edisonawards.com/2025-winners/.

ÜBER GRADIANT

Gradiant ist eine andere Art von Wasserunternehmen. Mit einem umfassenden Angebot an differenzierten und firmeneigenen End-to-End-Lösungen für die fortschrittliche Wasser- und Abwasseraufbereitung, die von den besten Köpfen der Wasserbranche entwickelt wurden, unterstützt das Unternehmen die geschäftskritischen Aktivitäten seiner Kunden in den wichtigsten Branchen der Welt, darunter Halbleiter, Pharmazeutika, Lebensmittel und Getränke, Lithium und kritische Mineralien sowie erneuerbare Energien. Die innovativen Lösungen von Gradiant reduzieren den Wasserverbrauch und die Abwassereinleitung, gewinnen wertvolle Ressourcen zurück und verwandeln Abwasser in Süßwasser. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Boston wurde am MIT gegründet und hat weltweit über 1.200 Mitarbeiter. Besuchen Sie uns auf gradiant.com.

ÜBER DIE EDISON AWARDS

Die im Jahr 1987 ins Leben gerufenen Edison Awards dienen der Anerkennung, Auszeichnung und Förderung von Innovationen und Innovatoren. Der nach Thomas Alva Edison (1847-1931) benannte Wettbewerb wird jährlich ausgetragen und zeichnet herausragende Leistungen in den Bereichen Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Marketing, Design und Innovation aus. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelpersonen und Organisationen zu inspirieren und zu befähigen, eine bessere Zukunft zu schaffen, indem sie die innovativsten neuen Produkte, Dienstleistungen und Führungskräfte der Welt auszeichnet und feiert.

