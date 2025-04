DJ EZB/Buch weist auf Nachteile großer Banken hin

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Eine stärkere grenzüberschreitende Integration des europäischen Bankenmarkts hätte nach Aussage von Claudia Buch, Chefin der Bankenaufsicht bei der Europäischen Zentralbank (EZB), nicht nur Vorteile. "Grenzüberschreitende Fusionen steigern die Rentabilität tendenziell stärker als inländische Fusionen. Allerdings führen nicht alle Fusionen zu einer Verbesserung der Effizienz und des Shareholder Value, und einige können sogar durch Fehlanreize motiviert sein, "too big to fail" zu werden", sagte Buch laut veröffentlichtem Redetext in Warschau.

Größere, komplexere Banken müssten gut geführt werden, insbesondere in Zeiten erhöhter geopolitischer Risiken. Die Banken müssten auch über Risikomanagementmechanismen verfügen, um den potenziellen Nachteilen zu begegnen, sie müssen auch gut beaufsichtigt und reguliert werden, so Buch.

April 10, 2025 09:11 ET (13:11 GMT)

