Hamburg/ Málaga (ots) -- Taufinszenierung mit einem Chor und vielen technischen Raffinessen wie Laser, Videomapping und LED-Armbändern sorgt für "Unendliche Momente"- Der internationale Superstar und Wohlfühlbotschafter der Mein Schiff Relax Robbie Williams begeistert über 12.000 Menschen mit seinem Konzert- Drei Schiffe und eine Taufe: einzigartiges und nie dagewesenes Flottentreffen - Mein Schiff 5, Mein Schiff 7 und Mein Schiff Relax im Hafen von MálagaEin neues Kapitel beginnt: Die Mein Schiff Relax,das erste Schiff der neuen InTUItion-Klasse, wurde gestern von Taufpatin Giuliana Rizzo, die seit 2015 Crewmitglied der Mein Schiff Flotte ist, vor über 12.000 Gästen im Hafen von Málaga getauft. Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises, eröffnete gemeinsam mit Moderatorin Judith Rakers, die durch den Abend führte, die offizielle Taufshow. Das mehrstündige Taufevent, welches dem Motto "Relaxing rocks" alle Ehre machte, war geprägt von vielen musikalischen Highlights, wie beispielsweise lokalen Künstlern, Mitchy & André Katawazi, MOKABY, einem Auftritt von Giovanni Zarrella und last, but not least Robbie Williams. Der internationale Superstar und Wohlfühlbotschafter der Mein Schiff Relax hat die Gäste der Mein Schiff 5, Mein Schiff 7, Mein Schiff Relax sowie weitere Besucher mit seinem exklusiven Konzert begeistert und auf den Höhepunkt des Abends eingestimmt: Die Taufe der Mein Schiff Relax, dem achten Neubau von TUI Cruises.Robbie Williams, globale Ikone und Wohlfühlbotschafter der Mein Schiff Relax: "Die Mein Schiff Relax verkörpert die perfekte Mischung aus Entspannung und Vielfalt, sie ist wirklich ein unglaubliches Schiff. Ich habe es geliebt, bei der Taufzeremonie in dieser atemberaubenden Kulisse in der Altstadt von Málaga aufzutreten. Die Atmosphäre war elektrisierend - ein unvergessliches Erlebnis. Relaxing truly rocks!"Das zentrale und wiederkehrende Element der perfekt inszenierten Taufshow mit Videomapping, Feuerwerk, LED-Armbändern, einem Chor und weiteren Elementen war die Acht als Symbol für Unendlichkeit und Ruhe. Das Besondere für die über 12.000 Gäste - im eigenes für die Taufe errichteten Eventgelände - war, dass sie außerdem über funkgesteuerte LED-Armbänder, die jeder Gast an seinem Handgelenk trug, selbst zu einem Teil der Tauf-Show wurden. Sie waren somit nicht nur dabei - sie haben es gefühlt, gesehen und erlebt.Die Inszenierung, welche mit einem pyrotechnischen Effekt entlang einer 120 Meter langen Raketenlinie zum Bug des Schiffes und dem Zerschellen der Champagnerflasche sowie einem Feuerwerk ihren Höhepunkt fand, krönte vor der Kulisse der andalusischen Stadt Málaga das neue Wohlfühlschiff.Eine fulminante Taufe für ein einzigartiges WohlfühlschiffMit dem achten Wohlfühlschiff, der Mein Schiff Relax, beginnt für TUI Cruises ein neues Kapitel im Bereich Premium-Kreuzfahrten. Die Mein Schiff Relax ist das erste Schiff der neuen InTUItion-Klasse, die 2026 durch die Mein Schiff Flow ergänzt wird. Beide Neubauten setzen neue Maßstäbe und dies zeigt sich nicht zuletzt auch beim einzigartigen Taufevent in Málaga. "Die Taufe der Mein Schiff Relax ist für TUI Cruises der Beginn einer neuen Ära und ein weiterer Meilenstein unserer Erfolgsgeschichte. Die Mein Schiff Relax bietet zahlreiche Neuerungen, die sie einzigartig machen. Und deswegen war es uns auch wichtig, dieses neue Wohlfühlschiff auf eine besondere Art und Weise in der Flotte zu begrüßen, was uns mit dem Flottentreffen im Hafen von Málaga, einem energiegeladenen Robbie Williams Konzert und einer fulminanten Taufinszenierung auch gelungen ist", so Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises.Taufpatin Giuliana Rizzo zog alle Blicke auf sichSeit zehn Jahren sorgt sie an Bord der Mein Schiff Flotte dafür, dass Gäste die besonderen Relax-Momente erleben können - gestern war sie Taufpatin des achten Neubaus von TUI Cruises: Giuliana Rizzo, SPA & Sport Managerin der Mein Schiff Relax. Während im Alltag der Deutsch-Italienerin, die aus der Region Hannover stammt, immer die Gäste der Mein Schiff Flotte im Fokus stehen, waren im Hafen von Málaga gestern Abend ab 22:11 Uhr alle Augen nur auf sie gerichtet. In einem Haute Couture Kleid des Modedesigners Dawid Tomaszewski, der für die Schwestermarke Hapag-Lloyd Cruises und das etablierte Format "fashion2sea" exklusive Cruise-Kollektionen entwirft, schritt die Taufpatin, begleitet vom Schutzgesang eines 36-köpfigen andalusischen Chores, durch ein gigantisches, digital projiziertes Portal. Wenige Minuten später wurde durch die Taufpatin das obligatorische Fallen der Champagnerflasche am Bug des Schiffes durch einen pyrotechnischen Effekt entlang einer 120 Meter langen Raketenlinie ausgelöst. "Hiermit taufe ich dich auf den Namen Mein Schiff Relax", hieß es von der Taufpatin Giuliana Rizzo. "Es war ein sehr besonderer Moment für mich, den ich kaum in Worte fassen kann. Ich bin emotional einfach überwältigt und stolz: Von der Ehre, die mir zuteilwurde, aber auch von der atemberaubenden und emotionalen Inszenierung dieses Abends - und all dies passend zu meinem zehnjährigen Jubiläum an Bord der Mein Schiff Flotte. In diesen zehn Jahren gab es viele besondere Momente, aber dieser wird für immer in meinem Herzen bleiben", so Giuliana Rizzo.Promis und Gäste von gleich drei Schiffen hießen die Mein Schiff Relax in der Flotte willkommenDrei Schiffe und eine Taufe hat es in der Geschichte von TUI Cruises noch nie gegeben. Über 12.000 Gäste, darunter viele neue, aber auch langjährige treue Fans der Wohlfühlflotte, hatten die exklusiven Taufreisen, die unter dem Motto "Unendliche Momente" stehen oder aber nur das Taufevent in der andalusischen Hafenstadt gebucht. Mit dabei: prominente Gäste wie Andrea Berg, Reiner Calmund, Elton, Andrea Kathrin Loewig, Maximilian Arland, Aleksandra Bechtel, Ella Endlich, Natascha Ochsenknecht sowie weitere geladene Tagesgäste aus Politik und Wirtschaft.Gefeiert wurde die Mein Schiff Relax im Anschluss an das Taufevent noch auf den Aftershow Partys aller drei Schiffe: An Bord der Mein Schiff 5 wurde mit DJ MOUSSE T. die Tanzfläche gerockt, DJ MOKABY hat das Pooldeck der Mein Schiff 7 zum Tanzen gebracht und DJ 2elements sowie DJ SCHILLER haben den Gästen der Mein Schiff Relax ordentlich eingeheizt.Kapitän, Jungfernfahrt und erste Saison der Mein Schiff RelaxAm Dienstag stach die Mein Schiff Relax zu ihrer Taufreise in See. Am Steuer: Kapitän Tom Roth, der die Entwicklung und den Bau der Mein Schiff Relax seit sechs Jahren in der Entstehung und seit August vergangenen Jahres auch in der italienischen Fincantieri Werft begleitet hat. Gestern fuhr er als letzter mit der Mein Schiff Relax in den Hafen von Málaga ein, wo die Mein Schiff 5 und Mein Schiff 7 bereits auf das neue Wohlfühlschiff warteten.Am Tauftag hatten die Gäste der drei Taufreisen bereits die Möglichkeit, mit dem Taufcocktail "50 Shades of Grape" auf die Mein Schiff Relax und das bevorstehende Taufevent anzustoßen. Heute Abend folgt nun das Taufdinner, welches ebenfalls auch an Bord der Mein Schiff 5 und Mein Schiff 7 serviert wird, sodass auch die Gäste der anderen Schiffe die kulinarischen Neuerungen der Mein Schiff Relax genießen können.Stammgäste und neue Kreuzfahrt-Fans können sich in diesem Sommer auf 7- bis 10-tägige Reisen ab/bis Palma/Mallorca freuen. Neben italienischen Städten wie Rom, La Spezia und Neapel können Gäste das spanische Festland mit den Küstenstädten Valencia, Barcelona, Málaga und Cádiz entdecken. Des Weiteren steuert das neuste Schiff der Flotte Marseille oder Ajaccio in Frankreich, die portugiesische Hafenstadt Lissabon, Sardinien oder Sizilien in Italien an. Gäste können sich zudem auf ausgewählten Routen auf die marokkanische Hafenstadt Tanger sowie auf eine Übernachtung im Hafen von Palma freuen und so die Hauptstadt der Baleareninsel Mallorca ausgiebig erkunden. Im Winter 2025/26 kreuzt die Mein Schiff Relax rund um die Kanarischen Inseln. Dabei bietet das neue Wohlfühlschiff ein 7-tägiges Routing mit Wechseltagen in Las Palmas/Gran Canaria oder Santa Cruz/Teneriffa an.Infos zu Buchung & Preisen:- Die Reise "9 Nächte - Metropolen des Westlichen Mittelmeers - ab/bis Palma" mit der Mein Schiff Relax vom 25. August bis 3. September gibt es ab 2.099 Euro pro Person in einer Balkonkabine mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen bei Doppelbelegung im PLUS Tarif.- Die Reise "7 Nächte - Kanaren mit Madeira - ab/bis Santa Cruz" mit der Mein Schiff Relax ab/bis Santa Cruz vom 28. November bis 5. Dezember 2025 gibt es ab 799 Euro pro Person in einer Innenkabine, ab 869 Euro pro Person in einer Außenkabine und ab 1.019 Euro pro Person in einer Balkonkabine, jeweils bei Doppelbelegung mit den Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen im PRO Tarif und inkl. 100 Euro Frühbucherermäßigung bei Buchung bis zum 31. Mai 2025.*Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Preise vorbehaltlich Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer sind.Die Reisen der Mein Schiff Relax sind im Reisebüro, unter www.meinschiff.com oder telefonisch unter +49 40 60001-5111 buchbar.Die TUI Cruises GmbH ist einer der führenden Kreuzfahrtanbieter im deutschsprachigen Raum. Das Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG und des US-Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. beschäftigt rund 750 Mitarbeiter in Hamburg und Berlin. Für die Marke Mein Schiff fährt eine Flotte von 8 Schiffen (Mein Schiff 1 bis Mein Schiff 7 & Mein Schiff Relax / Bettenkapazität: ca. 22.800). 2026 kommt die Mein Schiff Flow, ein Schwesterschiff der Mein Schiff Relax dazu. Die Mein Schiff Flotte bietet zeitgemäße Urlaubsreisen auf See im Premium-Segment. Seit Ende 2020 ist auch die Marke Hapag-Lloyd Cruises mit aktuell fünf Schiffen Teil der TUI Cruises GmbH. Zur Flotte gehören die beiden Luxuskreuzfahrtschiffe EUROPA und EUROPA 2 sowie die Expeditionsschiffe der HANSEATIC Klasse. Hapag-Lloyd Cruises ist im deutschsprachigen Raum die führende Kreuzfahrtmarke im Luxus- und Expeditionsbereich mit einer 130-jährigen Geschichte. TUI Cruises fährt mit einer der modernsten und umwelt- sowie klimafreundlichsten Flotten weltweit.Diese Meldung finden Sie auch unter www.meinschiff.com/presseBildmaterial zur Mein Schiff Relax und zur Taufe finden Sie unter: https://my.hidrive.com/share/t7y7mh-f3d#$/ undhttps://my.hidrive.com/share/ti59ans-ng#$/Das fertig geschnittene Video zur Taufe der Mein Schiff Relax zur direkten Website-Einbindung finden Sie hier: https://youtu.be/WeqdmLDxwvI