Köln (ots) -Bereits am 5. April startete die Flotte der Köln-Düsseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt GmbH (KD) am Mittelrhein in die neue Saison. Ab 12. April finden die beliebten Panoramafahrten in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Cochem wieder täglich statt, einen Vorgeschmack gab es bereits an den Schönwetterwochenenden im März inMit MS Jules Verne und MS Willi Ostermann geht die KD 2025 gleich mit zwei neuen Schiffen in der mittlerweile 16 Schiffe umfassenden Flotte an den Start. Neben so beliebten Klassikern wie Rund- und Linienfahrten am Mittelrhein oder im Siebengebirge, ist das KD-Programm jede Woche mit spannenden Events bestückt. Ein Highlight im Sommer werden die nach langer Pause erstmals wieder stattfindenden "Kölner Lichter" sein. Die Homepage der KD präsentiert sich seit Anfang April in einem neuen, sehr modernen Design und überzeugt mit erweiterten Funktionen für eine intuitive Benutzerführung.Am 12. April starten in Köln, Düsseldorf, Frankfurt und Cochem offiziell die beliebten einstündigen Rundfahrten, nachdem in Köln aufgrund des schönen Wetters bereits vereinzelt im März Rundfahrten stattgefunden haben. Am romantischen Mittelrhein fiel bereits der Startschuss für Loreley- und Burgenfahrten ab Boppard und Rüdesheim. Die Hauptsaison mit einem noch dichteren Fahrplantakt beginnt am 26. April. Dann legen die Schiffe wieder täglich außer montags ab ins Siebengebirge, und am Mittelrhein geht das beliebte Schaufeldradschiff GOETHE auf Nostalgie-Tour durch das UNESCO Welterbe von Koblenz bis Rüdesheim und zurück. Der Ein- und Ausstieg für einen Landgang zwischendurch ist dank des dichten Fahrplannetzes der KD stets möglich.KD Flotte wächst um zwei SchiffeMit dem Neuerwerb der MS Jules Verne erweitert die KD ihre imposante Eventflotte im Event- und B2B-Bereich. Mit ihrem futuristischen Design, der markanten Linienführung und den beeindruckenden Glasfassaden kombiniert das Schiff modernes Flair mit exklusiver Funktionalität. Als auffälliger Blickfang auf dem Wasser bietet es den idealen Rahmen für Events für bis zu 600 Gäste. Mit über 800 Quadratmetern Fläche auf zwei Decks und einem großzügigen Freideck ist das Schiff die ideale Location für jedes Event - vom Galadinner über Firmenfeiern bis zu privaten Anlässen. Außerdem wird MS Jules Verne zum Beispiel zu Rhein in Flammen Bonn sowie bei der Neuauflage der Kölner Lichter im Einsatz sein.Das zweite neue Schiff in der KD Flotte ist MS Willi Ostermann. Das traditionelle "Müllemer Böötchen" ist vielen Kölnern ein Begriff und vom Kölner Rheinufer nicht wegzudenken. Aktuell wird das Schiff noch aufgefrischt und in Kürze auf den Panoramafahrten der KD im Einsatz sein. MS Willi Ostermann ist bestens geeignet für Veranstaltungen von 40 bis 120 Personen und daher beliebt für exklusive Eventfahrten im kleineren Rahmen.Eventbereich: Die Kölner Lichter kehren zurückNach sechs Jahren Pause finden am Samstag, den 30. August 2025, wieder die "Kölner Lichter" statt. Zu diesem Event der Extraklasse setzt die Köln-Düsseldorfer insgesamt sieben Schiffe ein: MS RheinMagie, MS RheinFantasie, MS RheinGalaxie, MS Jules Verne, MS RheinVision, MS RheinHarmonie und MS Willi Ostermann.Für ihren gesamten Eventbereich blickt die KD sehr optimistisch nach vorne. Fast alle Veranstaltungen, insbesondere die Partyfahrten, waren 2024 regelmäßig ausgebucht. 2025 können sich die Gäste auf etablierte Formate wie die Partyfahrten, die all-inclusive Abendfahrten sowie den Sonntagsbrunch in Köln und in Düsseldorf freuen. In den letzten Jahren haben sich mit dem Dinner Moment und der Kitchen Party neue kulinarische Highlights im Eventkalender etabliert, bei denen die KD Gastro-Teams ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis stellen. Beim "Dinner Moment" können sich die Gäste neben Köln und Düsseldorf ab sofort auch in Bonn auf ein saisonales 4-Gang Dinner mit passenden Weinen der KD Winzer freuen. Wein in Kombination mit House Musik gibt es dieses Jahr bei der neuen Wine Beats Cruise in Düsseldorf. Außerdem bietet die KD ihre beliebten Lounge Abendfahrten im Sommer auch in Frankfurt am Main an. Das angesagte italienische Partyevent "Bella Italia" wird neben Düsseldorf erstmals auch in Köln stattfinden. Der Standort Bonn rückt weiter in den Fokus der KD. Neben wöchentlichen Lounge Abendfahrten ab Juni und den zuvor erwähnten Dinner Moments wird es im Dezember erstmals auch eine Christmas Party der KD in Bonn geben.Premium-Hotelschiff & EventkreuzfahrtenIm April 2024 startete die KD mit trendigen Eventkreuzfahrten auf ihrem neuen Hotelschiff "KD Moment". Ein Jahr nach dem Start blickt die KD zufrieden auf die Entwicklung. Die "KD Moment" hat sich inzwischen als feste Größe in der Eventkreuzfahrt etabliert und überzeugt mit abwechslungsreichen Wochenendtrips und erstklassigem Service. Das Programm 2025 liest sich vielversprechend. Von Köln oder Düsseldorf aus geht es regelmäßig nach Rotterdam oder Amsterdam oder zu bezaubernden Orten am Mittelrhein. Weinliebhaber kommen bei den sogenannten "Legendary Moments" zu den Weinfesten in Boppard oder Rüdesheim auf ihre Kosten. An die Mosel nach Bernkastel-Kues geht es über Ostern im Rahmen einer 4-tägigen Reise. Relaunch der Website setzt Maßstäbe im digitalen ErlebnisNachdem 2024 bereits Logo und Design der Printprodukte im Zuge eines Rebranding-Prozesses aufgefrischt wurden, präsentiert sich die KD seit Anfang April auch digital in einem modernen neuen Look. Der umfassende Relaunch der Website www.k-d.com bietet nicht nur eine frische, benutzerfreundliche und zugleich barrierefreie Oberfläche, sondern auch innovative Tools, die die digitale Suche und den Buchungsprozess im umfangreichen Angebot der KD vereinfachen.