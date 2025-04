Scope hat in einer großen Auswertung Rentenfondsanbieter, Rentenfonds mit einer konstant ausgezeichneten Entwicklung und die größten Gewinner und Verlierer der vergangenen zwölf Monate analysiert Um die Stärke der Fondsgesellschaften in der Anlageklasse Anleihen zübestimmen, wurde die so genannte Top-Rating-Quote ermittelt. Dazüwurde für jeden Anbieter die Zahl der Rentenfonds mit einem A- oder B-Rating ...

Den vollständigen Artikel lesen ...