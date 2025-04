Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zoll-Pause will auch die EU die geplanten Gegenzölle auf US-Produkte vorerst nicht in Kraft setzen. Dies kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Donnerstag an. Dennoch sei die EU jederzeit bereit, auf neue Maßnahmen aus den Vereinigten Staaten zu antworten.Von der Leyen teilte mit: "Wir haben die Ankündigung von Präsident Trump zur Kenntnis genommen. Wir wollen Verhandlungen eine Chance geben." Die EU-Gegenmaßnahmen seien ...

