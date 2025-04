EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Expansion

Nächster Expansionsmeilenstein erreicht: SCHOTT Pharma eröffnet Produktionsstätte in Serbien zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa



10.04.2025 / 15:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nächster Expansionsmeilenstein erreicht: SCHOTT Pharma eröffnet Produktionsstätte in Serbien zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Europa

April 10, 2025, Jagodina, Serbia

Nach einer Investition im zweistelligen Millionenbereich und einer Bauzeit von weniger als eineinhalb Jahren eröffnet SCHOTT Pharma eine neue Produktionsstätte in Jagodina, Serbien

Produktionskapazität soll Nachfrage des europäischen Marktes nach pharmazeutischen Ampullen decken

Das Werk schafft rund 180 neue Arbeitsplätze in der Region

Nach dem ersten Spatenstich im Dezember 2023 hat SCHOTT Pharma heute eine neue Produktionsstätte in Zentralserbien eingeweiht. Nach einer Investition im zweistelligen Millionenbereich startet das Unternehmen heute die Produktion von Glasampullen, die bis Ende 2025 rund 180 Arbeitsplätze schaffen wird. SCHOTT Pharma baut damit die größte Ampullenfertigung Europas auf und stärkt seine Wettbewerbsfähigkeit im Bereich der Arzneimittelverpackungen. "In einer Zeit, in der weltweit Zölle und Steuern steigen und andere in Europa ansässige Hersteller von Glasampullen schließen, können wir unseren regionalen Kunden eine klare langfristige Perspektive zur Sicherung ihrer lokalen Lieferkette bieten", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. Am neuen Standort in Jagodina werden Glasampullen für die Aufbewahrung injizierbarer Medikamente wie Schmerzmittel, Entzündungshemmer und Anästhetika hergestellt.

Mehr als 40 Prozent der weltweit auf dem Markt befindlichen injizierbaren Medikamente werden in Glasampullen abgefüllt. Die neue Ampullenproduktion von SCHOTT Pharma in Serbien wird die Pharmaindustrie weiterhin dabei unterstützen, dass diese Medikamente Patientinnen und Patienten sicher verabreicht werden können. Das Werk ist mit modernster Fertigungstechnologie und Inspektionssystemen ausgestattet, um höchste Qualitätsstandards zu gewährleisten. "Mit Fachkräften aus einer der wichtigsten Industrieregionen Serbiens, einem globalen Produktionsnetzwerk mit engem Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den SCHOTT Pharma Teams in Europa und mit modernisierten Anlagen freuen wir uns darauf, unsere Kunden von hier aus zuverlässig mit höchster Qualität zu beliefern", sagte Denis Nikitin, Standortleiter in Jagodina.

Das umfangreiche Sortiment an Ampullen aus Borosilicatglas des Typs I von SCHOTT Pharma reicht von klarem und braunem Glas über verschiedene Formen (B, C, D) und Bruchsysteme (Einschnitt, Kerbe, Farbbruch), und ist mit oder ohne Bedruckung erhältlich. Es umfasst mehr als tausend verschiedene Artikel, die alle nach den aktuellen "Good Manufacturing Practices" (cGMP) hergestellt werden. Um den hohen Anforderungen der modernen Arzneimittelherstellung gerecht zu werden, legt SCHOTT Pharma bei seinen Ampullen besonderen Wert auf einheitliche Abmessungen und hervorragende kosmetische Qualität und kommt damit auch sich ständig weiterentwickelnden Industriestandards und -anforderungen entgehen. Dazu gehört die nahtlose Kompatibilität mit automatisierten Abfüllanlagen, minimierte Ausfallzeiten und reduzierter Abfall. Pharmaunternehmen können dadurch bessere Produktintegrität erreichen, ihre Effizienz optimieren und langfristigen Kosten einsparen.

Mit dem neuen Standort in Serbien erweitert SCHOTT Pharma sein globales Produktionsnetzwerk auf insgesamt 15 Länder. Der Standort baut auf der bestehenden Präsenz des Unternehmens in der Pharmaproduktion in Europa auf, die bereits eine wichtige Rolle bei der Versorgung der globalen Industrie mit Lösungen für die Arzneimittelverpackung spielt. SCHOTT Pharma produziert hochwertige Ampullen an zehn verschiedenen Standorten weltweit und ermöglicht damit jährlich Milliarden sicherer Injektionen.

Links

More information on ampoules from SCHOTT Pharma: https://www.schott-pharma.com/de/products/glass-ampoules



Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 25.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

Press contact:

Lea Kaiser

Communications Manager

+49 (0)6131/66-4073

lea.kaiser@schott.com

10.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com