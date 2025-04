Original-Research: Cantourage Group SE - von Montega AG

10.04.2025 / 16:00 CET/CEST

Einstufung von Montega AG zu Cantourage Group SE



Unternehmen: Cantourage Group SE

ISIN: DE000A3DSV01



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.04.2025

Kursziel: 12,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Tim Kruse, CFA



Erneutes Rekordquartal mit 10,7 Mio. Umsatz im März - Politische Rahmenbedingungen deutlich entspannt



Cantourage hat heute die vorläufigen Umsatzzahlen für Q1/25 veröffentlicht. Mit einem erneuten Rekordquartal und dem vierten sequenziell zweistelligen Umsatzwachstum in Folge wurden unsere Umsatzerwartungen erneut übertroffen. Zudem hat sich die politische Lage deutlich entspannt und dürfte den Weg für ein starkes Geschäftsjahr 2025 ebnen.



[Grafik]



Der Umsatz in Q1 hat sich mit 25,6 Mio. EUR gegenüber Vorjahreswert von 6,1 Mio. EUR mehr als vervierfacht und unsere Erwartung übertroffen (21,8 Mio. EUR). Auch sequenziell konnte der Umsatz um 21% qoq gesteigert werden. Der vergleichsweise schwächere Umsatz im Jan. und Feb. dürfte u.E. nicht an einer mangelnden Nachfrage, sondern vielmehr an Lieferengpässen seitens Cantourage gelegen haben, mit denen das Unternehmen wegen der dynamischen Nachfrage zu kämpfen hat. So wurde uns bei einem kürzlichen Unternehmensbesuch mitgeteilt, dass weiter Lohnfertigungen in Europa hochgefahren werden, um die Kapazität nochmals zu erweitern. Erste Effekte hiervon dürften u.E. in der Entwicklung im März ersichtlich sein. Das Unternehmen wies allerdings auch darauf hin, dass teilweise Ware über den Großhandel bezogen wird, um Nachfragespitzen zu decken. Dies dürfte u.E. auch die wesentliche Erklärung dafür sein, dass die Ergebnisentwicklung nicht so stark skaliert wie ursprünglich von uns erwartet. Dennoch gehen wir davon aus, dass die EBITDA-Marge in Q1 ebenfalls einen Wert von rund 10% erreichen dürfte und entsprechend in Q1 ein Rekord erzielt werden sollte.

Politische Lage deutlich entspannt: Im gestern veröffentlichen Koalitionsvertrag steht zum Thema Cannabis, dass im Herbst 2025 eine ergebnisoffene Evaluierung des Gesetzes zur Legalisierung von Cannabis durchgeführt werden soll. Zwar fordern Verbände und Interessenvertretungen weiter eine Überarbeitung des Gesetzes, aber ein Weg zurück zum Zustand vor dem 01.04.2024 und eine Reklassifizierung als Betäubungsmittel erscheint uns zunehmend unwahrscheinlich.



Fazit: Cantourage setzt den in 2024 beschleunigten Wachstumskurs im laufenden Geschäftsjahr in beeindruckender Weise fort. Mit der Evaluierung im Herbst dürfte der Status Quo u.E. in jedem Fall im laufenden Jahr fortbestehen. Sollte sich die Nachfrage weiter so positiv entwickeln und die Produktionskapazität bei Cantourage wie geplant gesteigert werden, könnten sich unsere Prognosen als defensiv erweisen. Vor diesem Hintergrund erachten wir die Aktie mit einem EV/EBITDA von 5,5x als äußerst attraktiv und bekräftigen die Kaufempfehlung mit Kursziel von 12,50 EUR.

