Ein gewaltiger Einschlag formte vor Milliarden Jahren unseren Mond - so die Theorie, die nun durch Proben von der Mondrückseite gestützt wird. Diese Annahme, die sogenannte Giant-Impact-Theorie, ist keine neue These, sondern die wissenschaftlich führende Theorie zur Entstehung unseres Begleiters im All. Jetzt haben Forscher:innen der Chinesischen Akademie der Wissenschaften erstmals Gestein von der Rückseite des Mondes untersucht - und diese neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...