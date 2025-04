NEW YORK (dpa-AFX) - Auf das beeindruckende Kursfeuerwerk an den US-Aktienmärkten sind am Donnerstag Verluste gefolgt. Daran änderte auch die im März unerwartet gesunkene Inflation wenig. Die unberechenbare Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wirbelt die Märkte weiterhin durcheinander und bringt enorme Unsicherheit. Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets sprach von einem "Katz-und-Maus-Spiel", bei dem in den vergangenen Wochen viel Porzellan zerschlagen worden sei.

Der Dow Jones Industrial notierte im frühen Handel 2,4 Prozent im Minus bei 39.623 Punkten. Tags zuvor hatte der weltweit bekannteste Index nach der von Trump überraschend angekündigten 90-tägigen Zollpause seine kräftigen Verluste der vergangenen Handelstage innerhalb von Minuten wettgemacht und war mit einem Plus von knapp 8 Prozent aus dem Tag gegangen. Nach Punkten war es der höchste Tagesgewinn seit der Berechnung des Dow.

Der S&P 500 war am Mittwoch um 9,5 Prozent hochgesprungen - der stärkste Tagesgewinn seit der Finanzkrise 2008. Am Donnerstag fiel der marktbreite Index zuletzt um 2,9 Prozent auf 5.299 Zähler.

Der von den großen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 verlor am Donnerstag 3,4 Prozent auf 18.498 Punkte. Zur Wochenmitte war er um mehr als 12 Prozent hochgesprungen und hatte damit den höchsten Tagesgewinn seit dem Jahr 2001 verzeichnet./edh/men

US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711