Die MSIG Insurance Europe AG hat den Bereich Casualty & Specialties neu aufgestellt. Dabei wurde die Abteilung Financial Lines neu geschaffen. Seit Anfang Februar ist Verena Heimig Head of Casualty. Als Head of Financial Lines konnte MSIG Sarah Sodies gewinnen. Der Industriesachversicherer MSIG Insurance Europe AG baut sein Deutschlandgeschäft strategisch aus. Im Zuge dessen gibt es eine neue Struktur im Bereich Casualty & Specialties. Dabei wurde die Abteilung Financial Lines neu eingerichtet. ...

